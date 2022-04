Price retourne voir le médecin qui l’a opéré

Le gardien Carey Price accompagnera finalement les Canadiens de Montréal à New York, mais dans l’objectif de rencontrer le médecin qui l’a opéré à un genou l’été dernier.

L’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis avait indiqué, dimanche, que Price avait besoin de repos. « Je ne sais pas si j’appellerais ça une rechute. Il va à New York pour se faire examiner, a souligné St-Louis, mardi, à la veille d’un match contre les Rangers. Moi, je suis content qu’il ait joué. Nous verrons ce que les prochaines journées vont amener. »

Price a disputé quatre matchs en neuf jours à son retour au jeu. Après avoir accordé deux buts aux Islanders de New York et au Wild du Minnesota, il a concédé six buts lors de deux départs consécutifs pour une première fois en carrière, contre les Flyers de Philadelphie et les Sénateurs d’Ottawa.

L’équipe a indiqué que Price allait faire un suivi médical à New York. Son état de santé sera réévalué de manière quotidienne.

St-Louis n’a pas voulu spéculer sur l’avenir de Price. « Je crois que c’est simplement pour un suivi, a renchéri l’attaquant Josh Anderson. Après une opération, c’est normal de faire un suivi. »

Anderson est passé par là, lui qui a été opéré à une épaule lors de la saison 2019-2020. « Je n’avais jamais subi une telle opération auparavant. Mon chirurgien me gardait au courant, et j’étais en contact avec lui peut-être toutes les deux semaines », a-t-il indiqué.

Price a été opéré le 23 juillet. Le gardien de 34 ans devait d’abord être rétabli à temps pour le début de la saison, le 13 octobre. Le Tricolore a toutefois annoncé le 7 octobre que Price s’était inscrit au programme d’aide de l’Association des joueurs de la LNH et qu’il serait absent pour au moins 30 jours. Il a admis un peu plus tard qu’il avait pris cette décision afin de régler un problème d’abus de substances.

À son retour dans l’entourage de l’équipe, tôt en novembre, Price a dû recommencer sa rééducation. Son programme de remise en forme a ensuite été interrompu au début de l’année 2022, quand l’équipe a été affectée par une éclosion de COVID-19.

Price avait dû prendre un autre pas de recul en mars en raison d’une autre maladie. Il a finalement effectué son retour au jeu le 15 avril.

« Quand on parle de Carey Price, c’est comme s’il était ici depuis toujours, a souligné Anderson. Il est l’un des meilleurs gardiens du circuit. Quand vous entendez ce qui se passe avec lui, c’est certain qu’il y a des inquiétudes, mais nous verrons ce que ça donne dans les prochains jours. »

Deux matchs pour tout donner

Les Canadiens tenteront de mettre fin à une série de neuf défaites quand ils croiseront le fer avec les Rangers, mercredi. La formation new-yorkaise accueillait d’abord les Hurricanes de la Caroline mardi soir.

Pour sa part, le Tricolore affrontera ensuite les Panthers de la Floride, vendredi, au Centre Bell. « Nous voulons nous battre et tout donner, a dit Anderson. Il reste deux matchs pour vider le réservoir. L’été sera long, et nous ne pourrons pas simuler ces répétitions. »

« Nous allons affronter deux équipes qui seront des séries et nous aurons besoin d’un effort collectif. »

Anderson a affirmé que malgré l’accumulation récente de défaites, il croit que l’équipe a néanmoins disputé de bons matchs.

Malgré tout, une victoire permettrait probablement aux joueurs de rentrer dans leur coin du monde pour l’été les épaules un peu plus légères.