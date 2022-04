Alcaraz déloge Auger-Aliassime du 9e rang mondial

Carlos Alcaraz a grimpé au 9e rang du classement ATP lundi, un peu plus d’un mois avant ses 19 ans, faisant de lui le plus jeune homme à faire son entrée dans le top 10 depuis que Rafael Nadal l’a fait il y a exactement 17 ans.

Alcaraz a gagné deux places après avoir remporté le tournoi de Barcelone, dimanche. Il a défait Pablo Carreño Busta 6-3, 6-2 en finale.

À 18 ans, 11 mois et 20 jours, Alcaraz est le neuvième plus jeune joueur à atteindre le top 10 depuis les débuts du classement informatique, en 1973. Son compatriote espagnol Nadal avait environ un mois de moins lorsqu’il s’est hissé dans le top 10, le 25 avril 2005, après un titre sur la terre battue de Barcelone.

Le plus jeune homme à atteindre ce niveau d’élite sur le circuit ATP a été Aaron Krickstein, qui avait 11 jours après son 17e anniversaire lorsqu’il a fait ses débuts dans le top 10, en août 1984.

Alcaraz est ex aequo avec Nadal pour le plus grand nombre de titres ATP en 2022 avec trois, et ses 23 victoires lui confèrent la deuxième position derrière Stéfanos Tsitsipás, qui en compte 24 cette saison.

Novak Djokovic trône toujours en tête du classement après sa finale perdue aux mains d’Andrey Rublev au tournoi de Belgrade. Il devance Daniil Medvedev, Alexander Zverev et Rafael Nadal.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime, vaincu par l’Argentin Diego Schwartzman en quart de finale à Barcelone la semaine dernière, a glissé d’une place au 10e rang.

Nadal, détenteur du record masculin de 21 titres en Grand Chelem en simple, s’est maintenu parmi le top 10 chaque semaine depuis qu’il y a accédé pour la première fois.

Top 10 inchangé chez les femmes

Au classement féminin, la Lavalloise Leylah Annie Fernandez a gagné une place pour grimper au 20e rang mondial.

La Polonaise Iga Świątek a, pour sa part, conforté sa place de no1 mondiale en remportant dimanche le tournoi de Stuttgart, mais est désormais suivie par l’Espagnole Paula Badosa, qui s’est arrêtée en demi-finale.

Swiatek semble imbattable depuis plusieurs semaines : elle a gagné sur la terre battue allemande son quatrième tournoi consécutif, après ses victoires à Doha, Indian Wells et Miami. Elle s’avance désormais vers Roland-Garros (22 mai au 5 juin) avec le statut de favorite, forte de ses 23 victoires de suite.

Derrière elle, Badosa a doublé la Tchèque Barbora Krejčíková, désormais no3 au niveau mondial, pour deux points seulement. Malgré sa défaite contre la Biélorusse Aryna Sabalenka (no4) 7-6 (7-5), 6-4, Badosa atteint son meilleur classement, à plus de 2000 points de Świątek, toutefois.

Le top 10 reste inchangé en dehors de cette inversion. La Britannique Emma Raducanu, qui a reçu le prix Laureus de la Révélation de l’année dimanche malgré son inconstance depuis son titre aux Internationaux des États-Unis 2021, gagne une place (no 11).

Avec l’Agence France-Presse