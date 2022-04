Carey Price est le candidat du Canadien pour le trophée Bill-Masterton

Le gardien Carey Price est le joueur du Canadien de Montréal en nomination pour l’obtention du trophée Bill-Masterton.

Cet honneur est décerné au joueur de la LNH qui incarne le mieux les qualités de persévérance, d’esprit sportif et de dévouement pour son sport.

Price a été opéré à un genou en juillet l’an dernier et il devait être rétabli à temps pour le début de la saison, le 13 octobre. Mais sa rééducation a été plus longue que prévu et le vétéran de 34 ans n’a pu effectuer son premier départ que le 15 avril dernier.

Peu de temps avant le début de la saison, Price s’est même inscrit au programme d’aide aux joueurs de la LNH et de l’Association des joueurs de la LNH, ce qui impliquait une absence d’au moins 30 jours. Il a admis plus tard qu’il avait pris cette décision afin de régler un problème d’abus de substances.

À son retour dans l’entourage de l’équipe début novembre, il a dû recommencer sa rééducation. Son programme de remise en forme a ensuite été interrompu au début de l’année 2022 quand l’équipe a été affectée par une éclosion de COVID-19.

Price avait déclaré le 31 janvier avoir espoir de jouer d’ici la fin de la saison, mais avait admis qu’il existait une possibilité que sa carrière soit compromise.

Price a subi la défaite à ses quatre matchs jusqu’ici cette saison, compilant une moyenne de 4,04 et un taux d’efficacité de.853.

L’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis a révélé avant le match de dimanche que Price avait besoin d’un peu de repos, mais qu’il se préparait dans l’espoir de disputer le dernier match de la campagne, vendredi, au Centre Bell, contre les Panthers de la Floride.

Parmi les autres candidats en lice pour l’honneur, on note entre autres les noms d’Anthony Duclair des Panthers de la Floride, Nico Hischier des Devils du New Jersey et Anton Forsberg des Sénateurs d’Ottawa.

Le vainqueur du trophée Masterton sera dévoilé en même temps que les autres honneurs de la LNH entre les troisième et quatrième matchs de la finale de la Coupe Stanley.