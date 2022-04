Guy Lafleur, une légende «comme nous»

Arborant avec fierté son chandail du Canadien, Alain Plouffe, 60 ans, sourit en évoquant le souvenir du joueur qui a marqué sa jeunesse. « Ti-Guy, c’est une grosse perte. Ce dont on va se souvenir de lui, c’est sa simplicité et sa gentillesse. »

L’humanité de Guy Lafleur, c’est d’abord ce que mentionnent les partisans venus lui rendre un dernier hommage en ce vendredi matin grisâtre, devant la statue à son effigie près du Centre Bell. Les admirateurs y sont venus commémorer la mémoire du Démon blond, dont le décès a été annoncé vendredi matin, en y déposant des fleurs ou des photos.

« Guy était comme nous, poursuit Alain Plouffe avec émotion. Oui, il fumait ; oui, il a fait des erreurs, mais quel homme n’a pas fait d’erreur ? C’était une belle personne. »

De petites barrières ont été érigées autour de la statue, mais les partisans, bouquets à la main, la contournent pour s’approcher de leur héros. L’un d’eux s’avance et tapote le genou de la statue, comme pour dire « merci pour tout ».

Pour Jean-Pierre, venu de Rimouski pour un bref séjour à Montréal avec sa conjointe Danièle, Guy Lafleur revêt également le statut d’idole. « Il fait partie de notre histoire, il a marqué celle du Québec pour les siècles à venir », déclare-t-il, avant d’évoquer, sourire nostalgique aux lèvres, qu’il a grandi à l’époque de la gloire du joueur au regard guerrier. « Il était capable de prendre position de façon indépendante, même si cette position allait à l’encontre de celle de son équipe. »

Pendant que des employés astiquent méthodiquement la statue afin qu’elle brille à la hauteur de celui qu’elle représente, des admirateurs continuent de se recueillir. L’un d’eux, arborant fièrement son gilet de Lafleur, demande à un employé de le prendre en photo devant le monument.

Originaire de Halifax, Paul atteste de son côté que c’est surtout Guy Lafleur qui a fait de lui un partisan du Canadien. « Il a pavé la voie pour les générations suivantes, pour que les jeunes le suivent », explique ce fan de passage à Montréal. La nouvelle de son décès l’a évidemment peiné, mais il précise qu’en même temps, il est heureux « qu’il ne souffre plus ».



Le mythe, la réalité

À la fois héros mythique et Québécois comme les autres, Guy Lafleur aura marqué les partisans de la Sainte Flanelle par son accessibilité et par sa proximité avec la communauté.

Pour Alain Plouffe, fan du Canadien depuis toujours, il s’agit de qualités qui se font de plus en plus rares. « J’aime bien Carey Price, mais comment ça se fait qu’après plus de 14 ans passés à Montréal, il n’est même pas capable de dire un seul mot en français aux fans ? » relève-t-il en pointant du doigt le gilet du gardien de but qu’il porte sur lui.

Guy Lafleur, avec qui Alain Plouffe affirme avoir passé une journée pour le tournage d’une publicité il y a quelques années, a plutôt consacré sa légende grâce à son authenticité : « Il est resté simple. C’est pour ça que le peuple l’a adulé. » Le partisan relève également l’attitude de Lafleur pendant les controverses liées à son fils Mark. Le jeune homme a été aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, puis a plaidé coupable à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies en 2015. « Il a toujours été là pour son fils, comme un bon papa. C’est là que tu vois la valeur d’un homme », estime M. Plouffe.

Les brèves éclaircies laissent progressivement place à des nuages, tandis que quelques gouttes de pluie commencent à tomber. Les admirateurs continuent néanmoins de défiler, déterminés à saluer la mémoire de l’un des plus grands joueurs de l’histoire du hockey : « leur » Guy Lafleur.

« Aujourd’hui est une journée mémorable », conclut Alain Plouffe, les yeux fixés sur la statue du Démon blond, un sourire triste mais paisible au visage.