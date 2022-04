Patrick Roy salue la mémoire d’une idole

Même les plus grands ont des héros à pleurer. Patrick Roy a beau avoir conquis les sommets de la Ligue nationale et brillé au panthéon du Canadien de Montréal, le cancer a fauché une de ses idoles de jeunesse, vendredi. Le décès de Guy Lafleur attriste l’héritier de la dernière coupe Stanley du Tricolore, mais surtout le « petit cul » qui, enfant, admirait les prouesses du Démon blond sur la patinoire.

« Le samedi soir avec mes parents pendant les soirées du hockey, nous étions des Guy Lafleur, nous étions des Ken Dryden. Ils étaient non seulement des idoles, mais des modèles pour nous », a souligné, ému, l’ancienne vedette de Montréal.

Patrick Roy a espéré jusqu’à la toute fin qu’un miracle survienne et que son idole déjoue la maladie, comme il l’avait si souvent fait avec la défensive adverse. « On a beau s’attendre au pire, on n’est jamais prêt à ça », a-t-il lancé.

Les meilleures saisons du Démon blond à Montréal ont bercé l’adolescence de l’ancien gardien montréalais. « C’est une légende, a salué M. Roy. C’est un homme qui a eu un impact extraordinaire sur énormément de jeunes, notamment ceux de ma génération. »

L’admiration que le gardien portait, enfant, au numéro 10 ne l’a jamais quitté. Plus tard, les deux hommes ont brièvement partagé le même vestiaire lorsque Patrick Roy participait à son premier camp d’entraînement de la Ligue nationale, en 1984.

« J’en garde de très bons souvenirs, a-t-il souligné. Juste sa prestance, je veux dire, de le voir entrer dans le vestiaire, toi, le petit cul qui regardait des games de hockey le samedi et [qui se retrouve] dans la même chambre que lui… c’était quand même assez impressionnant et intimidant. Mais il était très accessible, il aimait ça faire des jokes et avoir du fun avec la gang. »

« Je me considère chanceux d’avoir vécu ces moments-là, a ajouté l’ancien gardien-étoile. On ne réalise pas toujours, à ces moments-là, la chance qu’on a… »

Une légende chez les Remparts

Guy Lafleur demeure encore à ce jour le meilleur joueur à avoir enfilé l’uniforme des Remparts de Québec, cumulant un incroyable total de 252 points en 76 matchs lors de la saison 1970-1971. Patrick Roy entraîne aujourd’hui l’équipe : il a tenu à saluer l’engagement de son idole auprès de l’organisation qui a vu éclore son talent.

« Je l’ai toujours perçu comme quelqu’un qui savait d’où il venait, a expliqué M. Roy. C’est un ambassadeur de première marque pour l’organisation. Non seulement il a été le meilleur joueur de l’histoire mais c’était aussi quelqu’un qui était toujours disponible, qui était toujours accessible, qui était toujours très généreux de son temps. »

La disparition de Guy Lafleur marque aussi la fin d’un chapitre dans l’histoire du Canadien de Montréal. Le Démon blond incarne, aux yeux de Patrick Roy, cette époque où la Coupe Stanley semblait avoir une résidence permanente dans la métropole québécoise.

« Il représente l’excellence, a indiqué l’ancien numéro 33. C’était un joueur qui était capable de faire la différence entre la victoire et la défaite. Aujourd’hui, on apprécie encore plus cette époque-là où les Canadiens étaient dominants et gagnaient des Coupes Stanley à répétition. »

L’hommage que les Remparts rendront à un de ses plus célèbres représentants demeure à déterminer. L’entraîneur-chef est convaincu que celui-ci sera grandiose, à l’image de la légende du joueur.

« Guy Lafleur mérite peut-être une ovation dans chacun des amphithéâtres où il y aura un match de hockey ce soir, a conclu Patrick Roy. Au lieu d’un moment de silence, je pense que les gens ont besoin de l’extérioriser et d’exprimer à quel point nous avions de l’admiration pour l’homme. »