Les Raptors battus par un tir de Joel Embiid à la dernière seconde, en prolongation

Le champion pointeur de la NBA cette saison a eu le dernier mot.

Joel Embiid a réussi un tir de trois points avec 0,8 seconde à écouler en prolongation, permettant aux 76ers de gagner 104-101, à Toronto, pour ainsi prendre l’avance 3-0 dans la série contre les Raptors.

La frappe cruciale est venue d’une remise en jeu de Danny Green, suite à un temps d’arrêt demandé par les Sixers.

Les Raptors ont eu une toute dernière chance, après un temps d’arrêt. Pascal Siakam a remis à OG Anunoby, mais il a été contré et n’a pu tirer à temps.

Embiid a récolté 33 points, lui qui a mené la ligue avec 30,6 points par match, cette saison.

Anunoby a fait mouche pour trois points tard en prolongation, donnant les devants 100-99 aux Raptors. Embiid a vite répliqué avec un long tir de deux points, en s’éloignant du panier.

Anunoby a ensuite créé l’égalité avec un lancer franc, avec 26 secondes au cadran, mais le match a échappé aux Raptors.

Cela est d’autant plus vrai que Toronto a eu les devants par 17 points. L’équipe ne s’est jamais trouvée en déficit avant la prolongation.

« C’est assurément une défaite qui fait mal », a dit Anunoby.

Le dénouement a rappelé un peu, à l’inverse, le dénouement au deuxième tour en 2019, à Toronto, où le fameux tir de Kawhi Leonard a éliminé le club d’Embiid.

Tyrese Maxey et James Harden ont inscrit 19 points chacun pour les vainqueurs.

Harden ne jouait pas en prolongation, ayant commis une sixième faute tard au quatrième quart.

Embiid, Green et le réserviste Georges Niang ont tous réussi trois tirs de trois points pour les 76ers.

Embiid a saisi 13 rebonds, un de plus que Tobiah Harris. Harden a obtenu 10 passes.

Anunoby a mené les Raptors avec 26 points, deux de plus que Gary Trent. Celui-ci a livré un excellent match après de faibles contributions à Philadelphie, diminué par une maladie n’étant pas la COVID-19.

Precious Achiuwa a brillé avec 20 points. Il a toutefois raté deux lancers francs avec 26 secondes à disputer au quatrième quart, ce qui a fait que le score est resté 95-95.

Fred VanVleet a fourni 12 points, résultat largement d’une fiche de 2 en 10 pour les tirs au long cours.

« Nous nous sommes très bien battus et je suis fier des gars, a dit le vétéran et meneur de la formation. Nous avons été plus intenses (que lors des deux premiers matchs).

« Cela dit, nous n’avons que nous-mêmes à blâmer pour comment nous avons conclu le match. Il nous faudra exécuter mieux samedi. Notre fierté va être en jeu. »

Le match numéro 4 sera présenté samedi à 14h00, à Toronto. Les Raptors ont bon espoir de pouvoir compter sur le retour au jeu de Scottie Barnes.

Blessé samedi (une entorse à la cheville gauche), la recrue ratait un match de plus, bien qu’il ait fait des progrès encourageants.

Barnes était à l’entraînement matinal. Lorsqu’il est passé près des reporters, il n’avait plus la botte de protection des derniers jours et ne boitait pas.

Repêché quatrième l’an dernier, Barnes est un candidat au titre de recrue de l’année dans la NBA.

Lors du premier match, Barnes avait obtenu 15 points, 10 rebonds et huit passes quand Joel Embiid a marché sur sa cheville, au dernier quart.

Le Scotiabank Arena n’avait pas accueilli de match de séries depuis 2019, l’année où les Raptors ont gagné le championnat en battant Golden State en finale.