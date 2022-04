Carey Price sera devant le filet du Canadien vendredi soir

Le gardien Carey Price disputera un premier match cette saison quand le Canadien accueillera les Islanders de New York au Centre Bell, vendredi soir.

L’entraîneur-chef par intérim, Martin St-Louis, a confirmé la nouvelle au terme de l’entraînement matinal.

L’attaquant Michael Pezzetta et le défenseur Corey Schueneman seront également insérés dans la formation du Canadien, en relève à Tyler Pitlick et Jordan Harris.

Price n’a pas joué depuis le 7 juillet 2021, quand le Canadien a rendu les armes devant le Lightning de Tampa Bay lors du cinquième match de la finale de la Coupe Stanley.

Le Britanno-Colombien âgé de 34 ans a subi une opération à un genou le 23 juillet et devait être rétabli à temps pour le début de la saison le 13 octobre. Le Tricolore a toutefois annoncé le 7 octobre que Price s’était inscrit au programme d’aide aux joueurs de la LNH et de l’Association des joueurs de la LNH et qu’il serait absent pour au moins 30 jours.

Price a admis un peu plus tard qu’il avait pris cette décision afin de régler un problème d’abus de substance.

À son retour dans l’entourage de l’équipe tôt en novembre, Price a dû recommencer sa rééducation. Son programme de remise en forme a ensuite été interrompu au début de l’année 2022 quand l’équipe a été affectée par une éclosion de COVID-19.

Price avait déclaré le 31 janvier avoir espoir de jouer d’ici la fin de la saison, mais avait admis qu’il existait une possibilité que sa carrière soit compromise.

Il avait dû prendre un autre pas de recul récemment en mars en raison d’une autre maladie.

Le Canadien a connu une saison misérable en son absence. Il occupait le dernier rang de la LNH avant les rencontres de vendredi avec une moyenne de buts accordés par match de 3,81.

Choix de premier tour du Canadien en 2005, cinquième au total, Price présente un dossier en carrière de 360-257-79, avec une moyenne de 2,50 et un taux d’efficacité de 0,917. Ses 360 victoires en carrière le placent au premier rang dans l’histoire de l’équipe.