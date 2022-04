Décès de Mike Bossy à 65 ans

Mike Bossy, l’un des meilleurs francs-tireurs de l’histoire de la LNH, est décédé vendredi d’un cancer du poumon. Il était âgé de 65 ans.

Sa famille a confirmé la nouvelle dans un communiqué.

L’état de Bossy s’était aggravé ces derniers mois et, plutôt que de se soumettre aux effets indésirables d’un traitement agressif supplémentaire, il avait décidé de rentrer chez lui au début du mois et de profiter de ses derniers moments entourés des membres de sa famille.

Bossy a révélé son diagnostic au public en octobre 2021, annonçant qu’il prendrait congé de son rôle d’analyste pour TVA Sports afin de lutter contre sa maladie.

Dans une lettre ouverte à la communauté du hockey publiée à l’époque, Bossy avait promis de lutter contre son cancer avec toute son énergie.

La carrière de 10 saisons de Bossy dans la LNH, écourtée en raison de blessures et de maux de dos, restera l’une des plus impressionnantes de tous les temps. Il a totalisé 573 buts et 1126 points en 752 matchs en plus de jouer un rôle de premier plan dans la dynastie des Islanders, qui ont remporté quatre coupes Stanley consécutives dans les années 1980.

Il a également remporté le trophée Calder (1977-78) décerné à la recrue de l’année, un trophée Conn Smythe (1981-82) saluant le joueur par excellence de la LNH et trois trophées Lady Byng (1983, 1984, 1986) remis au joueur ayant le meilleur esprit sportif. Il a aussi obtenu huit sélections au sein de la première équipe d’étoiles.

En 1991, il a été admis au Temple de la renommée du hockey ; en 1995, au Panthéon des sports du Québec ; et en 1998, au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La Ville de Laval a souligné sa brillante carrière en inaugurant l’aréna Mike Bossy en 1986. À l’occasion du centenaire de la LNH, en 2017, il a été honoré à titre d’un des 100 plus grands joueurs de l’histoire.

Bossy a aussi été un précurseur dans le mouvement pour réduire les bagarres au hockey. En 1979, il avait annoncé aux médias qu’il n’allait plus jamais se battre sur une patinoire.