Auger-Aliassime s’incline au second tour du Masters de Monte-Carlo

Félix Auger-Aliassime éprouve des difficultés par les temps qui courent, et il a plié l’échine 6-2, 7-6 (2) devant l’Italien Lorenzo Musetti au deuxième tour du Masters de Monte-Carlo, mercredi.

Musetti, 83e joueur mondial, a mis une heure et 42 minutes pour venir à bout du Québécois de 21 ans sur la terre battue du court Rainier III. Le neuvième joueur mondial présente maintenant une fiche de 1-2 en carrière contre Musetti. Le Québécois a réussi deux as et commis autant de doubles fautes. Il a cependant été victime de trois bris, contre un seul pour Musetti. Et c’est ce qui a été le facteur déterminant.

Il s’agit d’un autre résultat décevant pour Félix Auger-Aliassime, qui ne connaît pas de bons moments depuis sa présence en finale à Marseille en février dernier.

Il n’a qu’une victoire à ses quatre derniers tournois, contre Elliot Benchetrit, 436 au monde, au premier tour de l’Omnium de Marrakech, un peu plus tôt ce mois-ci. Il a été éliminé dès le tour suivant par Alex Molcan (65), après avoir été évincé dès le premier tour du Masters d’Indian Wells (Botic van de Zandschulp, 47) et de Miami (Miomir Kecmanovic, 48).

Mercredi, le Québécois a été incapable de se défendre lors des trois balles de bris offertes à Musetti, opportuniste tout au long du duel. Il a aussi connu des ennuis avec ses premières balles de service, n’en plaçant que 63 % en jeu et ne remportant que 65 % des échanges sur celles-ci. Il n’a pas eu plus de succès au deuxième service, ne remportant que 54 % de ceux-ci.

Musetti croisera maintenant le fer avec l’Argentin Diego Schwartzman, qui a défait le Hongrois Marton Fucsovics 6-0, 7-6 (4).

Les autres duels

Dans les autres matchs à l’affiche, l’Américain Sebastian Korda a surpris l’Espagnol Carlos Alcaraz 7-6 (2), 6-7 (5) et 6-3 et affrontera au troisième tour le champion du Masters d’Indian Wells, son compatriote Taylor Fritz. Ce dernier a battu le Croate Marin Čilić 6-3, 4-6, 6-4 un peu plus tôt mercredi. « Ç’a été difficile », a admis Korda au sujet du vent qui balayait le court. « Au service, le vent était assez fort, puis il changeait soudainement de direction et provoquait une espèce de tourbillon sur le court. On ne savait jamais vraiment ce qui nous pendait au bout du nez. »

L’Allemand Alexander Zverev a entamé sa saison sur la terre battue en vainquant l’Argentin Federico Delbonis 6-1, 7-5, après avoir effacé un déficit de 2-4 lors de la deuxième manche. Il affrontera au prochain tour l’Espagnol Pablo Carreño Busta, qui a profité de l’abandon du Kazakh Alexander Bublik alors qu’il tirait de l’arrière 3-4 lors de la troisième manche.

De son côté, le Norvégien Casper Ruud, la quatrième tête de série, a pris la mesure du Danois Holger Rune 7-6 (5), 7-5. L’Italien Jannik Sinner, le Polonais Hubert Hurkacz et le Russe Andrey Rublev poursuivent aussi leur parcours.