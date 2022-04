Savard de retour à Columbus pour la première fois

Le défenseur David Savard et l’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis retrouveront une équipe familière, mercredi soir, à l’occasion du duel entre le Canadien de Montréal et les Blue Jackets de Columbus.

Savard, qui a disputé 10 saisons et près de 600 matchs en carrière avec les Blue Jackets, affrontera ses anciens coéquipiers chez eux pour la première fois depuis qu’il a quitté l’organisation de l’Ohio.

Le Québécois, âgé de 31 ans, avait été échangé au Lightning de Tampa Bay, le 10 avril 2021, soit deux jours seulement après le seul passage de la formation floridienne à Columbus la saison dernière. Et ce sera le premier voyage de Savard là-bas en tant que membre du Tricolore.

« Ça va être vraiment spécial d’y retourner. Je n’ai pas eu la chance d’y retourner, même après la saison passée — l’été a été court, et nous sommes retournés directement à Québec —, donc ce sera spécial et je crois que ça me rappellera beaucoup de souvenirs », a d’abord déclaré Savard, un choix de quatrième ronde, 94e au total, des Blue Jackets au repêchage de 2009.

Parmi les moments forts de son passage à Columbus, celui qui lui vient immédiatement à l’esprit est la victoire des Jackets contre le Lightning au premier tour des séries éliminatoires en 2019. C’était la première fois que l’organisation fondée en 2000 remportait une série dans son propre amphithéâtre.

Expérience formatrice

Savard ne sera toutefois pas le seul à effectuer un retour dans la ville qui est d’abord et avant tout reconnue pour son équipe de football universitaire, les Buckeyes d’Ohio State.

St-Louis y remettra également les pieds pour la première fois depuis qu’il a vécu son baptême dans un poste de direction dans la LNH.

L’ex-attaquant étoile du Lightning, qui a pris sa retraite comme joueur en 2015 et qui a été admis au Temple de la renommée du hockey en 2018, avait accepté en janvier 2019 l’offre de l’entraîneur-chef des Jackets à l’époque, un certain John Tortorella, pour devenir consultant au chapitre des unités spéciales. Une opportunité qui lui a servi de tremplin pour la suite de sa carrière d’entraîneur dans la LNH.

« Ça m’a donné l’expérience de la LNH, de rester connecté avec le hockey un petit peu. D’être là, sur la glace, avec les joueurs, d’assister aux réunions d’équipe, tout ça m’a aidé pour ce que je fais présentement. J’ai appris c’était quoi vraiment le travail d’un entraîneur — pas que j’étais là tous les jours ; j’étais là deux ou trois jours aux deux ou trois semaines environ —, mais j’ai passé assez de temps là-bas pour apprendre et me préparer à ce que ce que je fais ici présentement », a-t-il dit.

Savard a d’ailleurs observé certaines similitudes entre le travail de St-Louis à la barre du CH et celui de Tortorella à l’époque avec les Blue Jackets.

« Ils ont des ressemblances, ne serait-ce que parce qu’il [St-Louis] a longtemps joué pour lui [Tortorella]. Il amène un peu la même passion, l’éthique de travail et des choses du genre. Mais ils sont également très différents ; ils ne se comportent pas de la même façon dans le vestiaire, par exemple », a-t-il évoqué, en réprimant un petit sourire en coin.

Bons souvenirs

Le vétéran défenseur a aussi admis qu’il s’amuse beaucoup depuis que le Canadien a entamé son virage jeunesse. Il a d’ailleurs dressé un parallèle avec ce qu’il avait vécu lors de son arrivée à Columbus en 2011-2012, même s’il ne joue plus le même rôle aujourd’hui, en tant que vétéran.

« Je me souviens qu’on [les Jackets] avait échangé beaucoup de vétérans. Dans le temps, quand j’étais jeune et qu’on était plusieurs espoirs à rentrer dans l’organisation, je pense que ça faisait un peu partie du cycle de la “business”. On a eu de très belles années par la suite : on a participé aux séries éliminatoires pendant plusieurs saisons, donc je pense que ce sont des choses qui arrivent. Mais ça augure bien ici pour le futur. Les jeunes ont montré à quel point ils sont capables de jouer dans la LNH, donc ça devrait être le “fun” pour les prochaines saisons », a résumé celui qu’on surnomme «Savy».

Quant à savoir si le son du canon, qui résonne dans l’amphithéâtre des Blue Jackets chaque fois qu’ils marquent un but, lui manquait, Savard a offert une réponse plutôt évasive. « Ça va faire bizarre. On dirait que je l’avais oublié. On va voir si ça va me faire faire le saut [quand ils vont marquer] », a-t-il conclu, en riant.