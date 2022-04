Saison terminée pour Allen et Barron

Le Canadien de Montréal a annoncé mardi que la saison de son gardien Jake Allen et celle de son défenseur récemment acquis Justin Barron sont terminées.

Jake Allen s’est blessé à l’aine — une blessure différente de celle qui l’a tenu à l’écart du jeu pendant huit semaines plus tôt cet hiver, selon l’entraîneur-chef par intérim, Martin St-Louis — samedi dernier contre les Maple Leafs de Toronto. En conséquence, il ne reviendra pas au jeu d’ici la fin du calendrier, a indiqué l’organisation montréalaise. Il n’aura toutefois pas à passer sous le bistouri, a-t-on précisé, et sera prêt à temps pour le prochain camp d’entraînement.

« C’est de valeur qu’il soit blessé et que sa saison soit terminée, mais il nous a offert du très bon hockey après son retour au jeu. Il nous a gardés dans les matchs, nous a aidés à gagner des matchs. Et ça m’a permis de constater son niveau de jeu, et c’était impressionnant », a admis le Québécois.

La saison du défenseur Justin Barron est également terminée, en raison d’une blessure à une cheville. Barron, qui a été acquis de l’Avalanche du Colorado à la date limite des transactions en retour d’Artturi Lehkonen, s’est blessé dans les derniers instants du match de la semaine dernière contre les Sénateurs d’Ottawa, après que l’attaquant Mathieu Joseph lui est accidentellement tombé dans les jambes. Il sera toutefois prêt pour le camp d’entraînement, a assuré le Tricolore.

Questionné sur l’éventualité que cette blessure contrecarre le plan du Bleu-blanc-rouge pour Barron, qui aurait pu jouer lors du parcours éliminatoire du Rocket de Laval ce printemps, St-Louis a offert une réponse très pondérée. « Oui, c’est sûr. Mais dans la vie, tu dois contrôler seulement ce que tu peux contrôler. On ne peut pas contrôler les circonstances avec “JB”, mais je suis content de ce qu’on a vu dans ce petit échantillon [de cinq matchs]. Et c’est cet échantillon-là qui va l’aider cet été et au camp d’entraînement. Ça fait partie de la “game”. »

Par ailleurs, l’espoir Emil Heineman, qui a récemment ratifié un contrat d’entrée de trois ans avec le Tricolore après avoir été acquis des Flames de Calgary en retour de Tyler Toffoli, est à Montréal afin de recevoir des traitements pour une blessure au haut du corps. Son absence sera d’une durée indéterminée, ce qui signifie qu’il ne pourra vraisemblablement pas participer au parcours éliminatoire du Rocket.