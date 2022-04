Les Raptors se mesureront aux 76ers en séries

Les jeux sont faits, les Raptors de Toronto vont affronter les 76ers de Philadelphie au premier tour des séries éliminatoires de la NBA.

Les Raptors (48-34) ont décroché une huitième participation en séries en neuf saisons grâce à une victoire remportée mardi dernier sur les Hawks d’Atlanta. Puis, vendredi, ils ont confirmé leur cinquième place en effectuant un retour pour battre les Rockets vendredi.

Toutefois, la congestion dans le classement de l’Association Est a fait en sorte que tout le monde aura dû patienter jusqu’au dernier jour de la saison régulière pour connaître son adversaire au premier tour.

Dans le cas des Raptors, on avait accordé un congé aux joueurs vedettes Pascal Siakam et Fred VanVleet, dimanche, et l’équipe a subi une défaite sans conséquence de 105-94 devant les Knicks de New York.

Les Celtics de Boston ont décroché une victoire de 139-110 sur les Grizzlies de Memphis pour s’assurer de la deuxième place dans l’Est. Ainsi, les Sixers ne pouvaient faire mieux que la quatrième place et les Raptors étaient déjà confinés au cinquième rang. La série au meilleur de sept parties débutera à Philadelphie samedi ou dimanche prochain.

Les Raptors vont entrer en séries sur une bonne lancée depuis une séquence de cinq gains dans l’Ouest au début du mois de mars, la formation torontoise a remporté 14 de ses 18 matchs. Il s’agit de la meilleure fiche de la NBA au cours de cette période.

Face aux 76ers, les Raptors ont maintenu une fiche de 3-1 cette saison, dont une victoire de 119-114 à domicile jeudi dernier. Le spécialiste de la défensive des Sixers Matisse Thybulle n’a pas pu jouer à Toronto lors de ce match, ce qui laisse planer un doute sur sa présence au Canada pour la série.

Les joueurs doivent être vaccinés pour franchir la frontière canadienne. La règle s’applique aussi aux joueurs de Raptors qui doivent se rendre aux États-Unis, mais toute l’équipe a été vaccinée.

En séries, les Raptors et les Sixers se sont affrontés deux fois. En 2019, les Torontois l’avaient emporté au son de la sirène lors du tir mémorable de Kawhi Leonard à la toute fin du 7e match. Les Raptors avaient ensuite poursuivi leur parcours jusqu’au titre de champions de la NBA.

En 2001, ce sont les Sixers qui l’avaient emporté en demi-finale de l’Est au terme d’un duel enflammé mettant en vedette Vince Carter et Allen Iverson.