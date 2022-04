Dion et Boutin vice-champion aux Mondiaux de courte piste

La Sherbrookoise Kim Boutin et le Montréalais Pascal Dion sont devenus vice-champions du monde de patinage de vitesse courte piste. Le Québécois Charles Hamelin a conclu sa longue carrière avec une médaille de bronze au relais 5000 mètres, dimanche, aux Championnats mondiaux de patinage de vitesse courte piste.

Le quatuor canadien n’a pas été en mesure de préserver sa première place dans les derniers tours. Il a été devancé d’abord par les Néerlandais, puis les Sud-Coréens, qui ont triomphé.

Hamelin, qui célébrera son 38e anniversaire de naissance le 14 avril, a remporté six médailles olympiques et 38 médailles aux Championnats mondiaux. Il était actif sur le circuit de la Coupe du monde depuis 2003.

Chez les dames, la Sud-Coréenne Choi Minjeong a tout juste ravi le premier rang à Kim Boutin à la photo d’arrivée et le Canada a terminé deuxième au relais 3000 mètres féminin.

Choi est arrivée de nulle part à la sortie du dernier virage et elle s’est imposée par 34 millièmes de seconde. Elle a ainsi couronné un week-end en or pour elle, et un d’argent pour Boutin. Les Pays-Bas ont complété le podium.

Boutin a pris le deuxième rang lors des trois épreuves individuelles présentées au cours du week-end. Elle a ensuite pris la deuxième place lors de la super-finale 3000 mètres et a conclu le volet individuel des Mondiaux avec 84 points.

Choi a remporté la couronne mondiale pour une quatrième fois en carrière. Elle a triomphé sur 1000 et 1500 mètres, avant de s’imposer en super-finale. Elle a récolté un total de 107 points.

La Néerlandaise Xandra Velzeboer a pris le troisième rang du classement cumulatif avec 53 points.

Les Canadiennes Courtney Sarault (19 points) et Alyson Charles (10) ont conclu respectivement en cinquième et septième position.

Pour sa part, Dion est passé du quatrième au deuxième rang du classement général en remportant la super-finale 3000 mètres. Cette victoire lui a procuré 34 points, portant son total à 63.

Dion a ainsi devancé le Sud-Coréen Lee June Seo (55 points) et le Belge Stijn Desmet (39).

Le Hongrois Liu Shaoang était déjà assuré de remporter une deuxième couronne mondiale d’affilée, après s’être imposé sur 500, 1000 et 1500 mètres.

Triple médaillé aux Jeux olympiques de Pékin, le Québécois Steven Dubois a connu un week-end difficile. Il a amassé seulement deux points au classement général et s’est classé 12e. Le Sherbrookois Jordan Pierre-Gilles a été blanchi et a pris le 16e rang du classement général.

Plus de détails à venir.