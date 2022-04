Charles Leclerc gagne le Grand Prix d’Australie

Au comble du bonheur après une victoire décisive pour Ferrari au Grand Prix d’Australie, dimanche, Charles Leclerc se montre de plus en plus confiant face aux chances de succès de l’écurie.

Un Grand Prix annoncé comme une confrontation entre la Ferrari de Leclerc et les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Perez s’est terminé avec le pilote monégasque dans le rôle de vainqueur incontestable.

Leclerc a porté son avance au championnat des pilotes à 34 points tout en remportant sa deuxième victoire de la saison après celle obtenue lors de la course d’ouverture de la saison au Bahreïn.

Une foule de 128 294 personnes à Melbourne a assisté à l’impressionnant triomphe de Leclerc, qui a été en mesure de résister au champion en titre Max Verstappen (Red Bull) lors des premiers tours de piste.

Le pilote de 24 ans a également bien défendu sa position à mi-course, dans le contexte d’une épreuve ralentie par la voiture de sécurité, pour signer une convaincante victoire, par 20,524 secondes.

« Honnêtement, quelle voiture aujourd’hui. Bien sûr, j’ai fait du bon travail tout le week-end, mais ce n’était pas possible sans la voiture », a déclaré le vainqueur.

Sergio Perez, sur Red Bull, a surmonté un lent départ pour mériter la deuxième place, devant les Mercedes de George Russell et de Lewis Hamilton.

Lando Norris et Daniel Ricciardo, tous deux sur McLaren, ont pris les cinquième et sixième positions, respectivement.

Quant à Verstappen, il a connu une autre course frustrante lorsqu’une défaillance mécanique a mis fin à ses espoirs alors qu’il occupait la deuxième place pendant le 39e des 58 tours de l’épreuve.

Toutefois, Verstappen n’a jamais vraiment menacé Leclerc, dont la Ferrari était clairement plus rapide dans des conditions de course.

Leclerc l’a d’ailleurs démontré en réalisant un chrono d’une minute 20,260 lors de son tour final sur le circuit de l’Albert Park.

De son côté, le Québécois Lance Stroll sur Aston Martin a terminé en 12e place tandis que son coéquipier Sebastian Vettel n’a pas complété la course.

« Nous n’avions pas tout à fait le rythme pour aller chercher des points, bien que nous ayons été capables de défendre une position à l’intérieur du top-10, pendant un certain temps, vers la fin de la course. Je pense que notre stratégie de rouler pendant la majeure partie de la course avec des pneus durs était la bonne, mais nous allons analyser les données pour voir ce que nous pouvons apprendre d’autre », a noté Stroll.

Le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a conclu la course en 16e place.

Une première en 12 ans

Leclerc est devenu le premier pilote Ferrari depuis Fernando Alonso à Singapour en 2010 à réaliser le « grand chelem » d’une course automobile, qui consiste à remporter la pole position, mener la course de bout en bout et à réaliser le tour le plus rapide.

Son coéquipier, Carlos Sainz, a terminé sur le podium au Bahreïn et en Arabie saoudite, mais a subi plusieurs revers lors d’un week-end difficile.

Après un problème lors des qualifications qui l’a fait partir de la neuvième place, il a reculé encore plus loin dans le peloton avec un départ lent. Il a ensuite perdu le contrôle au deuxième tour, ce qui a mis fin à sa course.

Néanmoins, Leclerc est optimiste quant aux perspectives de Ferrari dans le championnat des constructeurs cette année.

« Évidemment, nous n’en sommes qu’à la troisième course, il est donc difficile de penser au championnat », a-t-il déclaré.

« Mais pour être honnête, nous avons une voiture très forte, une voiture très fiable aussi, et pour l’instant nous avons toujours été là. J’espère que ça continuera comme ça et si c’est le cas, nous avons probablement des chances pour le championnat. »

De son côté, Verstappen, malgré sa victoire en Arabie saoudite il y a 15 jours, était clairement déçu par sa performance à Melbourne et a affirmé que la Red Bull était « déjà à des kilomètres » de Ferrari.

« Je ne veux même pas penser au championnat en ce moment, a-t-il déclaré. Je crois qu’il est plus important de simplement finir les courses, parce qu’aujourd’hui a été, en général, juste une mauvaise journée, à nouveau. C’est assez frustrant et inacceptable. »

« Je savais qu’il y avait un problème et que cela allait toujours être un point d’interrogation pour finir la course. Toutefois, de telles situations, si vous voulez vous battre pour le titre, ne peuvent pas se produire. »

L’équipe Mercedes a également fait face à des problèmes pour commencer la saison et traîne de la patte derrière Ferrari et Red Bull.

Russell a pu décrocher son premier podium de l’année lorsque Verstappen a été contraint de quitter la course. Maintenant, il ne peut qu’espérer que l’écurie soit capable de combler l’écart plus tard dans l’année.

« Nous avons eu un peu de chance aujourd’hui… mais nous allons le prendre. Être sur le podium est spécial », a déclaré Russell.

« Nous n’abandonnerons jamais. Nous allons continuer à nous battre. Nous devons continuer ainsi pendant que nous sommes sur la touche. Je suis sûr que nous y arriverons après quelques courses supplémentaires. »