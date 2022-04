Le Canadien s’incline 3-2 devant les Maple Leafs

L’attaquant étoile Auston Matthews a égalé une marque établie il y a 26 ans par « Le Magnifique », samedi, après avoir inscrit deux buts pour permettre aux Maple Leafs de Toronto d’infliger un revers de 3-2 au Canadien de Montréal.

Les deux filets de Matthews lui ont permis de devenir le premier joueur à marquer au moins 50 buts en autant de parties depuis un certain Mario Lemieux en 1995-1996. Lemieux — tout comme Matthews — avait réussi 51 buts en 50 parties, entre le 26 octobre 1995 et le 7 mars 1996.

« Il [Matthews] a été bon, et il a été bon de bonne heure. Mais je suis content de comment nous nous sommes battus », a d’abord déclaré l’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis en visioconférence d’après-match.

« Nous sommes restés dans le match et “Monty” [Samuel Montembeault] nous a donné un très bon match en relève de Jake [Allen] après sa blessure. Je suis content de la manière dont nous nous sommes battus, même si nous n’avons pas obtenu le résultat que nous espérions. On est restés dans le match, on a écoulé des punitions et nous avons obtenu une chance à la fin du match de créer l’égalité », a ajouté le Québécois.

John Tavares a complété la marque pour les Maple Leafs (47-19-6), qui ont signé une deuxième victoire d’affilée. Ils ont du même coup confirmé leur participation aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

Joel Edmundson et Cole Caufield ont riposté pour le Canadien (20-41-11), qui pourrait avoir perdu un autre gardien à cause d’une blessure.

Jake Allen, qui a repoussé 14 des 15 tirs dirigés vers lui, a quitté la rencontre en milieu de première période en raison d’une blessure au bas du corps. Samuel Montembeault l’a remplacé et a effectué 23 arrêts supplémentaires. On ignore pour l’instant la nature de la blessure d’Allen, ainsi que la durée de son absence.

Quant à savoir si la blessure d’Allen pourrait précipiter le retour au jeu de Carey Price, St-Louis a balayé cette possibilité du revers de la main.

« Quand Carey sera prêt, il jouera. Que Jake soit blessé ou non, peu importe la situation, nous ne précipiterons pas le retour au jeu de Carey à cause de la situation. Nous respecterons notre plan de match avec Carey », a-t-il simplement dit.

À l’autre bout de la patinoire, les Leafs ont envoyé dans la mêlée leur gardien recrue Erik Källgren, qui a effectué son septième départ en carrière dans la LNH. Le Suédois âgé de 25 ans, qui avait encaissé la défaite contre le Tricolore le 26 mars dernier, a repoussé 24 tirs devant la cage torontoise.

Il s’agissait du quatrième et dernier match de la campagne 2021-2022 entre les deux équipes, qui ont partagé les honneurs de cette série.

Après la rencontre, le Canadien est rentré au bercail en prévision de son match de lundi soir contre les Jets de Winnipeg.

Par ailleurs, le Canadien a indiqué après la rencontre que la saison de Jonathan Drouin est terminée. L’attaquant québécois a été opéré au poignet vendredi et l’équipe s’attend à une récupération complète. Drouin devrait d’ailleurs être prêt pour le début du camp d’entraînement.

Une vidéo inspirante pour Matthews

Les Maple Leafs ont souligné les 55e et 56e filets de la saison de Matthews contre les Stars de Dallas jeudi soir en diffusant une courte vidéo sur l’écran géant pendant une pause en première période. Ces buts lui ont permis de surpasser la marque de Rick Vaive (54) pour le plus grand nombre de filets au cours d’une même saison dans l’histoire de la concession torontoise.

Matthews a paru fouetté par cette attention.

L’Américain âgé de 24 ans a d’abord profité d’un rebond chanceux pour déjouer Allen et obtenir son 57e filet de la campagne — et son 50e à ses 50 dernières parties — à 13:32 du premier tiers. Allen a semblé se blesser à l’aine sur la séquence, et il a dû être escorté vers le vestiaire avec l’aide d’un thérapeute de l’équipe.

Puis, 27 secondes plus tard, après que Montembeault se soit amené en relève, Matthews a de nouveau frappé pour son 58e but de la saison. C’était déjà 2-0 en faveur des locaux.

Au retour de l’entracte, les Maple Leafs ont maintenu la pression sur le Tricolore, mais celui-ci n’a pas bronché. En fait, il a même rétréci l’écart à un seul but, à 5:58.

William Nylander a d’abord été frustré en échappée devant Montembeault puis, lors de la relance suivante — initiée par un jeu déterminant de Caufield — Edmundson a inscrit son deuxième filet de la campagne.

Tavares a redonné un coussin de deux buts aux siens 2:09 plus tard, mais Caufield est revenu à la charge en déjouant Källgren d’un tir des poignets vif avec 1:57 à écouler à l’engagement.

Le CH aurait pu créer l’égalité en fin de match, alors qu’il bénéficiait d’une supériorité numérique, mais il a été incapable de capitaliser. En conséquence, les Torontois ont été propulsés dans la grande danse printanière.

Échos de vestiaire

Josh Anderson avait beaucoup de compassion pour son coéquipier Jake Allen.

« Chaque fois que tu vois un coéquipier tomber au combat, c’est difficile. Il est passé à travers tellement d’obstacles cette saison, dont une blessure et un long processus pour recouvrer la santé. Il jouait très bien depuis son retour au jeu, donc c’est un coup dur pour lui, c’est certain. »

Samuel Montembeault s’est dit satisfait de la manière dont il a rebondi après le deuxième but d’Auston Matthews.

« Je n’ai pas eu d’échauffement, et ça faisait longtemps que je n’avais pas reçu de lancer. C’est sûr que quand ça fait deux semaines que tu n’as pas reçu de lancer, j’aurais préféré en recevoir un premier différent de celui de Matthews qui arrive à pleine vitesse dans le centre de la patinoire. Mais j’étais content, parce que ça n’a pas trop affecté ma’game’et que j’ai pu mettre ça derrière moi. Ç’a bien été par la suite. »

Jeff Petry, qui n’avait pas joué depuis le 24 mars, a admis qu’il avait mis un peu de temps à retrouver son synchronisme face aux Leafs.

« Au début de la rencontre, j’avais de la difficulté à couvrir les écarts. Je n’ai pas participé à beaucoup d’entraînements et nous n’avons pas pris part à beaucoup d’entrées de zone simulées, donc c’était difficile. Mais après ça, une fois que j’ai trouvé mes repères, ç’a bien été. »