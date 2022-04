Brault-Guillard doit regagner ses galons au CF Montréal

Le jeune défenseur du CF Montréal Zachary Brault-Guillard comprend que rien n’est jamais gagné d’avance chez les professionnels.

Après avoir disputé 30 matchs en 2021, dont 23 comme titulaire, l’entraîneur Wilfried Nancy l’a souvent ignoré depuis le début de la présente saison. Il a été limité à 94 minutes de jeu en cinq rencontres jusqu’ici.

Le principal intéressé, qui a accepté mardi une prolongation de contrat jusqu’à la fin 2023 assortie de deux années d’option, prend son mal en patience, conscient qu’il lui faut regagner ses galons.

« J’ai plutôt bien joué l’année dernière, mais ça appartient au passé, a reconnu Brault-Guillard en visioconférence, mardi. Au football, il faut toujours se remettre en question, toujours travailler d’arrache-pied et continuer à bosser pour faire sa place. »

« À moi de bien faire et de regagner ma place, il y a de la concurrence, c’est comme ça. Après, le coach a ses attentes. Je ne peux rien faire de plus à part de prouver lors des entraînements et des matchs que je mérite ma place. »

Malgré sa faible utilisation, le joueur de 23 ans a néanmoins trouvé le moyen d’inscrire un but, le 12 mars dernier, contre le New York City FC.

Questionné à savoir s’il avait obtenu des explications de la part de Nancy pour comprendre sa rétrogradation, il a dit qu’ils se sont parlé récemment lors d’un match contre Philadelphie.

« Il me connaît depuis longtemps et il a beaucoup d’attentes pour moi. Il est beaucoup plus exigeant avec moi, il veut me faire progresser. Il estime que j’ai un gros potentiel, que je ne l’exploite peut-être pas assez bien par moments. C’est à moi de bien faire et de montrer mon niveau pour atteindre ses objectifs. »

Un rêve à concrétiser

Brault-Guillard a disputé les quatre matchs de l’équipe en Ligue des champions de la CONCACAF. Le Montréalais a aussi disputé six rencontres avec l’équipe nationale canadienne, qui a récemment confirmé sa place pour la Coupe du monde au Qatar, en novembre et décembre.

« Tout le monde rêve d’être parmi le groupe au Qatar, a-t-il reconnu. Ça fait énormément de temps qu’on attend ce moment-là. Depuis que [le sélectionneur] John Herdman a pris la relève, il a prouvé à tout le monde que petit à petit, on mérite d’être là où nous sommes. »

« Nous sommes fiers de ce que nous avons déjà accompli. Mais ce n’est qu’une étape vers l’objectif que nous avons depuis de nombreuses années. »

Brault-Guillard est arrivé avec l’Impact début 2019 à la suite d’un prêt de l’Olympique Lyonnais pour la saison, et la formation montréalaise a obtenu son transfert permanent du club français l’année suivante.

Il a signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique, en première division française, en 2017.

Brault-Guillard a aussi pris part à la Gold Cup de la CONCACAF en 2019 et a joué quatre matchs avec l’équipe des moins de 23 ans en mars 2021. Il avait joint le programme canadien en 2016, à l’âge de 17 ans.