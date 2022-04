Tiger Woods devrait jouer au Tournoi des Maîtres

À moins d’un imprévu, Tiger Woods jouera le Tournoi des Maîtres. Il s’agira du premier événement majeur auquel le golfeur prendra part depuis l’accident de voiture qui lui a presque coûté une jambe en février 2021.

Le quintuple champion à l’Augusta National en a fait l’annonce mardi. Il disputera un neuf d’entraînement supplémentaire mercredi avant de prendre une décision finale. Mais il fait cela avec l’intention d’être sur les tertres de départ jeudi.

« En ce moment, je me sens comme si j’allais jouer », a dit Woods, qui a été questionné à savoir s’il croyait l’emporter cette semaine. « Je le crois. »

« Je n’ai pas de problème à frapper la balle, a ajouté Woods. Je n’ai aucun doute sur mes capacités physiques à jouer au golf. Mais de marcher est le plus difficile. Ce n’est pas une marche facile, tout d’abord. L’état dans lequel se trouve ma jambe la rend encore plus difficile. Et 72 trous, c’est une longue marche. Ce sera un défi imposant, mais je suis prêt à le relever. »

Plusieurs signaux au cours des derniers jours laissaient croire à un retour au jeu de Woods. Il s’est amené à Augusta pour une ronde d’entraînement dimanche, précisant alors qu’il prendrait sa décision à la dernière minute. Il en a disputé une autre lundi. Mardi matin, avec des prévisions météorologiques qui laissaient entrevoir un temps difficile, il a passé beaucoup de temps dans l’aire d’entraînement.

« C’est bon d’être de retour », a-t-il laissé tomber.

Son heure de départ a été fixée à 10 h 34, jeudi, en compagnie de Louis Oosthuizen et Joaquin Niemann. Le même trio prendra le départ à 13 h 41 vendredi.

Woods a joué pour la dernière fois en décembre, au PNC Challenge, un tournoi de 36 trous sur un parcours relativement plat de la Floride, où son fils Charlie et lui ont terminé deuxième, derrière John Daly et son fils. Woods avait pu utiliser une voiturette lors de cet événement. Une fois ces rondes terminées, il avait affirmé qu’il n’était pas près d’un retour sur le circuit de la PGA, qu’il ne pouvait se mesurer aux meilleurs de la planète.

Environ trois mois et demi plus tard, Woods croit maintenant le contraire. S’il prend le départ, il en sera à une 24e participation au Tournoi des Maîtres. À ses 23 premières participations, il a terminé 12 fois parmi les cinq premiers. « J’adore la compétition, a admis Woods. Je crois que je peux encore offrir des performances au plus haut niveau ; je vais le faire. Et si je sens que je peux encore gagner, je vais continuer de jouer. Si je ne sens plus que je peux le faire, vous ne verrez plus sur les parcours. »

La ronde de jeudi constituerait la première de Woods contre les meilleurs de sa profession depuis le 15 novembre 2020, ronde finale du Tournoi des Maîtres, reporté en raison de la pandémie. Deux mois plus tard, il subissait une cinquième intervention chirurgicale au dos.

Il s’en remettait toujours quand il a été impliqué dans le terrible accident de voiture, le 23 février 2021. Les blessures de Woods étaient si importantes que les médecins ont sérieusement songé à l’amputer de la jambe droite. Ils ont finalement réassemblé sa jambe en fixant une tige métallique dans son tibia, en plus d’utiliser des vis pour stabiliser des blessures additionnelles à la cheville et au pied.

« Ça a été une année très, très difficile […], mais nous voici », a-t-il conclu.