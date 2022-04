Un long été qui devrait profiter à Brendan Gallagher

Brendan Gallagher ne peut s’empêcher de sourire lorsqu’on lui demande à quand remonte son dernier match où il se sentait à 100 % physiquement.

L’attaquant du Canadien de Montréal n’a pas été épargné par les blessures cette saison, se retrouvant à l’écart à quatre reprises.

« J’aimerais dire que chaque fois que je commence un match, je me sens en santé », a déclaré Brendan Gallagher lundi, lui qui pourrait effectuer un retour au jeu mardi face aux Sénateurs d’Ottawa, après une absence de huit parties due à une blessure au bas du corps.

« Vous subissez quelques blessures de guerre en cours de route, mais si je suis dans la formation, c’est parce que je crois que je peux aider l’équipe », a-t-il ajouté.

Un «guerrier»

Gallagher a été limité à 5 buts et 9 aides en 43 rencontres cette saison. Ayant aussi raté 21 matchs en 2020-2021, il avait récolté seulement 14 buts et 9 aides en 35 parties.

« Il est un guerrier, a dit le gardien Jake Allen au sujet de Gallagher. Au cours de ses 10 ans dans la LNH, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont travaillé aussi fort et qui se sont autant sali le nez en allant devant le filet. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui sont prêts à se sacrifier comme ça, et c’est pour cette raison qu’il est autant respecté. »

« Je suis certain qu’il a hâte d’avoir tout l’été pour se reposer et se préparer physiquement, puis qu’il sera prêt pour la prochaine saison. Il est un morceau important de cette équipe. »

Gallagher a souligné que la préparation physique était un élément important de son jeu. Il a aussi rappelé que le dernier été avait été court, après le long parcours du Canadien jusqu’en finale de la Coupe Stanley.

Le Britanno-Colombien de 29 ans n’a eu qu’un mois et demi pour récupérer et remettre la machine en marche avant le début du camp du Tricolore, en septembre.

Gallagher, qui a connu deux campagnes d’au moins 30 buts dans la LNH, a également rappelé qu’il n’avait pas toujours été voué à une telle carrière.

« L’été est probablement un peu plus important pour moi que pour d’autres joueurs de la ligue parce que je ne me suis pas rendu ici grâce à mon talent. Je suis ici aujourd’hui parce que je suis capable d’être intense. Je crois que je suis un joueur intelligent, et il y a certaines choses que je réussis à bien faire chaque soir. Mais ça finit par être dur sur le corps, et ça prend du temps s’en remettre. »

Petits pas vers l’avant

Les départs des complices de Gallagher des trois saisons précédentes — Phillip Danault et Tomas Tatar — ont peut-être aussi eu des conséquences sur la production du fougueux ailier.

L’entraîneur-chef par intérim de l’équipe, Martin St-Louis, a affirmé ne pas nécessairement vouloir trouver de nouveaux compagnons de trio parfaits pour Gallagher d’ici la fin de la saison. Il aimerait toutefois le voir conclure la campagne sur une note positive.

« Il pourra ensuite amener ça avec lui pour son entraînement cet été, a souligné St-Louis. Pour la chimie, on verra la saison prochaine. Je ne suis pas ici pour ça présentement. Je veux essayer d’aider “Gally” à travailler sur son jeu, en espérant qu’il connaisse une bonne fin de saison. »

Gallagher a d’ailleurs noté que St-Louis tentait de l’aider à développer différents aspects de son jeu, et non pas à se limiter seulement à foncer au filet. « “Marty” comprend mon jeu, ce qui me permet d’avoir du succès, mais il a noté que dans certaines situations, peut-être que j’aurais intérêt à rester plus loin de la rondelle pour trouver des espaces libres, a expliqué Gallagher. Peut-être que je n’aurais pas à travailler aussi fort, et peut-être que je deviendrais plus utile. Ce sont des petites choses comme ça. Et ça a mené à beaucoup d’occasions de marquer. »

Gallagher aura beaucoup de temps cet été pour retrouver la forme. Et si St-Louis parvient à adapter certains aspects du jeu de Gallagher, peut-être que l’attaquant pourrait retrouver sa touche offensive tout en réduisant le nombre de blessures de guerre qu’il subit chaque partie.

Price à l’entraînement Tout indique que le gardien Carey Price pourra jouer quelques rencontres d’ici la fin de la saison. L’entraîneur-chef par intérim, Martin St-Louis, n’était pas en mesure de préciser à quel moment Price pourrait sauter dans la mêlée, mais le gardien étoile semblait à son aise à son retour à l’entraînement avec ses coéquipiers, lundi, au Centre Bell. Après avoir participé à quelques entraînements avec le reste du groupe en mars, Price avait dû mettre sa rééducation sur pause en raison d’un virus non lié à la COVID-19. Le gardien de 34 ans n’a toujours pas joué cette saison. Il a été opéré à un genou le 23 juillet dernier, puis s’est retrouvé à l’écart pendant 30 jours cet automne afin de régler un problème d’abus de substance grâce au programme d’aide de la LNH et de l’Association des joueurs de la LNH. « Il est important pour [Carey] de voir où il en est avant l’été, d’avoir des réponses », a mentionné St-Louis lorsque questionné sur l’importance de voir Price disputer quelques parties d’ici la fin de la saison.