Le CF Montréal arrache sa première victoire de la saison

Le CF Montréal a salué son retour au jeu en MLS après une absence de deux semaines en récoltant sa première victoire de la saison, 4-3 face au FC Cincinnati samedi après-midi au TQL Stadium.

Le CF Montréal (1-3-1) a mis fin à une séquence de quatre matchs sans victoire en début de saison et a battu le FC Cincinnati (2-4-0) sur son terrain pour la première fois de son histoire.

Joaquin Torres a inscrit le but victorieux à la 67e minute, lorsqu’il a récupéré un ballon libre près du filet après une tentative de centre de Kei Kamara que le gardien Alec Kann avait partiellement touché de la main droite en plongeant.

Kamara a d’ailleurs joué un fort match et a marqué un but important tout juste avant la fin de la première demie.

La grande vedette du CF Montréal a été Djordje Mihailovic, auteur de ses deuxième et troisième filets de la saison, en première demie.

Brandon Vazquez, en première demie, et Luciano Acosta, sur un tir de pénalité en seconde demie, ont déjoué Sebastian Breza. Alistair Johnston a aussi été débité d’un but contre son camp lors de la première mi-temps.

Le CF Montréal devra jouer un dernier match à l’étranger avant de retrouver son domicile du stade Saputo, le 16 avril contre les Whitecaps de Vancouver. Cette autre sortie en terrain hostile aura lieu samedi prochain, à Harrison, au New Jersey, face aux Red Bulls de New York.

Feux d’artifice

Le CF Montréal et le FC Cincinnati ont amorcé le week-end dans les bas-fonds du classement de l’Association Est, ce qui ne les a pas empêchés d’offrir un spectacle offensif de haut niveau en première demie.

Deux joueurs, l’un de chaque côté, ont tenu les rôles principaux. Chez le CF Montréal, ce fut Mihailovic, qui a permis à son équipe d’effacer deux déficits d’un but après avoir touché la cible à la 17e minute et à la 41e minute.

De l’autre, ce fut Vazquez, qui a marqué le premier but du match à la 12e minute de jeu et qui a été le chef d’orchestre du but contre son camp de Johnston, à la 20e minute.

Les hommes de Wilfried Nancy sont rentrés au vestiaire avec une avance de 3-2 lorsque Kamara a réussi son premier filet dans l’uniforme montréalais au tout début des arrêts de jeu.

Le jeu a été moins enflammé au début de la deuxième demie, mais une belle irruption du défenseur Alvas Powell sur l’aile droite a mené à un penalty lorsque Rudy Camacho a fait trébucher, peut-être involontairement, le joueur du FC Cincinnati à la 59e minute.

Deux minutes plus tard, Acosta a effectué le penalty avec succès, logeant le ballon à la gauche de Breza, qui avait plongé à sa droite.

Moins de 10 minutes plus tard, Torres a redonné l’avance à la formation montréalaise grâce à son premier but de la saison.

Cette fois-ci, le CF Montréal a tenu le coup.