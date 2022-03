Girard aimerait avoir des matchs de la LNH en attendant les Nordiques

Le ministre des Finances Eric Girard a confirmé mercredi son intérêt à accueillir à Québec des matchs d’équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) en attendant un éventuel retour des Nordiques.

M. Girard a discuté de cette hypothèse en janvier lorsqu’il a rencontré virtuellement le commissaire de la LNH, Gary Bettman.

« Oui, il y a eu un intérêt qui a été exprimé de part et d’autre mais à ce stade-ci c’est préliminaire », a-t-il dit lors d’un point de presse.

M. Girard a refusé de commenter un reportage de La Presse, publié mercredi, indiquant que le gouvernement pourrait être invité à financer les honoraires exigés par l’équipe des Sénateurs d’Ottawa, en contrepartie de leur engagement à venir jouer cinq matchs à Québec au cours de la prochaine saison.

« Quant aux rumeurs qui ont été véhiculées ce matin, je ne pourrai pas commenter ces rumeurs, il n’y a rien de concret », a-t-il dit.

M. Girard a rendu hommage, mercredi, au propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk, dont le décès a été annoncé lundi.

« La chose la plus importante à faire, j’aimerais exprimer mes plus sincères condoléances à la famille Melnyk, aux Sénateurs, aux partisans des Sénateurs, a-t-il dit. M. Melnyk a sauvé les Sénateurs en 2003 alors je pense qu’on doit le souligner et lui rendre hommage. »

