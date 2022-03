Huberdeau et les Panthers battent le Canadien 7-4

Le Canadien a goûté à la médecine de la meilleure attaque de la LNH, mardi au FLA Live Arena.

Jonathan Huberdeau et Ryan Lomberg ont chacun inscrit deux buts et une aide et les Panthers de la Floride ont vaincu la formation montréalaise 7-4 après avoir gaspillé une avance de trois buts.

Le Tricolore a été longuement dominé par ses rivaux et a été embouteillé à répétition dans son territoire. Il a malgré tout rendu les choses intéressantes en comblant un déficit de 4-1 tard en deuxième période.

Cependant, les Panthers n’ont pas été ébranlés et ont filé avec la victoire lors du dernier tiers. Ils ont fracassé en cours de route leur record d’équipe pour les buts en une saison, gonflant leur total à 271, un sommet à travers la LNH. Ils leur restent encore 16 matchs à jouer cette saison.

« Ils avaient l’air plus vite que nous sur la glace, a affirmé l’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Martin St-Louis, en rendant hommage aux Panthers. Ils ont provoqué beaucoup de revirements. Ils étaient dans notre face, ils utilisaient bien leur bâton. Ils ont travaillé fort en zone offensive pour récupérer les rondelles et nous avons eu de la misère à la sortir. »

Laurent Dauphin et Chris Wideman ont amassé chacun un but et une aide, tandis que Joel Edmundson et Christian Dvorak ont aussi marqué pour le Canadien (18-38-11). Jake Allen a accordé six buts sur 45 lancers.

Le Canadien n’a que trois victoires à ses 11 derniers matchs (3-4-4).

« Il y a toujours une leçon dans les défaites, a rappelé St-Louis. À nous, les entraîneurs, de trouver les réponses et les communiquer au groupe, puis nous continuons vers l’avant. »

Sam Bennett a récolté un but et deux aides et Aleksander Barkov, un but et une aide, alors que Mason Marchment a aussi touché la cible pour les Panthers (45-15-6). Sergei Bobrovsky a repoussé 20 lancers.

Avec 70 mentions d’aide au compteur cette saison, Huberdeau a établi un record de la LNH à ce chapitre pour un ailier gauche.

L’attaquant Jake Evans a quitté la rencontre avec moins de huit minutes à faire en troisième période, après une lourde chute contre la rampe. Le Canadien a indiqué après la rencontre qu’Evans se portait bien malgré une blessure au « haut du corps ». Son état de santé sera réévalué quotidiennement.

Du côté des Panthers, Noel Acciari n’est pas revenu au jeu après la première période.

Le Canadien jouera son prochain match jeudi, quand il rendra visite aux Hurricanes de la Caroline.

Effort en vain

Le Canadien a frappé en premier, quand Wideman a battu Bobrovsky à 2:32 au terme d’une attaque en surnombre.

Bobrovsky s’est racheté quelques instants plus tard, frustrant Paul Byron en échappée en infériorité numérique.

Le vent a tranquillement tourné en faveur des Panthers, qui ont profité de quelques bévues du Canadien.

Huberdeau a créé l’égalité à 16:17 en infériorité numérique, après que Justin Barron eut perdu le contrôle de la rondelle en zone neutre. Lomberg a ensuite fait mouche à 17:57, après que Joe Thornton eut ravi le disque à Evans, qui avait cessé de jouer après avoir été atteint au visage par le gant d’un rival.

Les ennuis du Tricolore se sont poursuivis en deuxième période. Bennett a touché la cible à 2:37, après un dégagement refusé d’Evans. Ce dernier a aussi perdu la mise en jeu subséquente, en plus de rater sa couverture sur Bennett sur le jeu.

Lomberg a inscrit son deuxième but de la rencontre à 7:57, après un bête revirement de Mike Hoffman en sortie de zone.

Les Panthers ont terminé la deuxième période avec un avantage de 19-5 au chapitre des tirs au but. Cependant, le Canadien a trouvé une façon de revenir dans le coup, marquant sur ses trois derniers tirs de l’engagement.

Edmundson, sur une mise en scène de Suzuki, et Dauphin, sur un retour, ont marqué dans un intervalle de 31 secondes, avant de voir Dvorak enfiler l’aiguille pour créer l’égalité avec 1:54 à faire au deuxième vingt.

Une autre gaffe de Hoffman dans sa zone a permis aux Panthers de reprendre les devants après 1:19 de jeu en troisième période. Huberdeau a complété la séquence, après que Bennett et lui se soient retrouvés seuls devant Allen.

Evans s’est échappé lors d’un désavantage numérique à quatre contre trois à mi-chemin en troisième période. Bobrovsky a stoppé le lancer d’Evans, qui a ensuite chuté et donné lourdement contre la bande. Evans a eu besoin d’aide pour quitter la patinoire et prendre la direction de l’infirmerie.

Marchment a porté le coup de grâce avec 5:17 à écouler au cadran, puis Barkov a complété la marque en tirant dans un filet désert en fin de rencontre.

Échos de vestiaire

Joel Edmundson a admis que le Canadien a été trop souvent embouteillé dans son territoire.

« Nous avons surtout eu des ennuis en sortie de zone. Nous savions que leurs défenseurs seraient agressifs à la ligne bleue. Ils ont fait du bon travail, mais c’était à nous de trouver des façons de sortir la rondelle. »

Laurent Dauphin a reconnu qu’avec les Panthers en avant 4-1, même les joueurs du Canadien avaient de la difficulté à croire qu’ils pourraient remonter la pente.

« Mais nous avons déjà prouvé que nous pouvons faire ce type de remontée. Le vent peut rapidement tourner. Il suffit d’un but ou deux pour recommencer à y croire. »

Nick Suzuki a assuré que les entraîneurs n’étaient pas toujours satisfaits du jeu de l’équipe même si Martin St-Louis répète souvent devant les caméras qu’il est content de l’effort de sa troupe.

« Les entraîneurs sont très honnêtes avec nous. Il y a plusieurs aspects négatifs ce soir et seulement quelques positifs. Quand nous révisons les matchs, ils (les entraîneurs) nous expliquent nos erreurs. Ils ne font pas que nous présenter des éléments positifs. »