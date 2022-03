Le Canada ira à la Coupe du monde de soccer avec une épée dans ses bagages

L’équipe canadienne de soccer masculin se rendra à la Coupe du monde bien armée en novembre, au Qatar.

La formation de John Herdman voyage avec une épée ces jours-ci. « Elle représente le “nouveau Canada” », a dit Herdman après la victoire de 4-0 contre la Jamaïque, dimanche, qui assurait au pays une place au Mondial masculin pour la première fois depuis 1986, au Mexique.

« J’ai dit aux gars, “nous avons toujours eu un bouclier”. Voici maintenant une épée où est écrit “Nihil timendum est”, “Ne craignez rien” (en latin). C’est le nouveau Canada. C’est l’attitude que nous voulons adopter dans chaque stade, symbolisant que nous allons prendre possession de leur terrain. »

Lors du voyage de la semaine dernière en Amérique centrale pour affronter le Costa Rica, La Nación, un journal de ce pays, a rapporté que les douaniers ont saisi l’épée en raison de « règlements sur le type d’armes pouvant entrer au pays ».

Les Canadiens ont vu leur séquence de 17 matchs sans défaite lors des qualifications de la Concacaf se terminer par une défaite de 1-0 contre le Costa Rica.

Le Canada a joué avec 10 hommes pendant les deux tiers du match, le milieu de terrain Mark-Anthony Kaye ayant été expulsé pour un deuxième carton jaune.

« Nous avons récupéré l’épée. Elle était dans ce gazon », a déclaré avec joie Herdman après la victoire de dimanche, en désignant la surface de jeu du BMO Field.

Les Canadiens ont porté leur fiche de qualification à 14-1-4 avec un match à jouer, mercredi au Panama. Avec encore un match à jouer dans la dernière ronde du tournoi de qualification de la Concacaf, le Canada (8-1-4) conserve le premier rang du classement général avec 28 points.

Les États-Unis et le Mexique, qui ne sont pas encore officiellement qualifiés, se partagent le deuxième rang, avec l’avantage à la formation américaine en raison d’un écart plus favorable entre les buts pour et les buts contre. Le Costa Rica (6-3-4, 22 points) se maintient donc au quatrième rang et accueillera les États-Unis mercredi soir.

Le grand rendez-vous universel qu’est la Coupe du monde de soccer doit avoir lieu au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre 2022 et réunira 32 pays.