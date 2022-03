La foule lance un rugissement de joie au Bruno Sport Bar, rue Beaubien, à Montréal. Le Canada vient de cimenter son avance de 3-0 contre la Jamaïque avec seulement 18 minutes de match à jouer. Et, par le fait même, de cristalliser sa qualification à la Coupe du monde de soccer, qu’un match nul suffirait à lui procurer.

Quelques minutes plus tard, après un autre but du Canada et le sifflet final de l’arbitre, les clients attablés aux petites tables du bar crient et applaudissent à l’unisson : c’est fait. Pour la première fois depuis 1986, le Canada se qualifie à la Coupe du monde de soccer masculine, qui aura lieu au Qatar en novembre.

« Je n’aurais jamais pensé vivre ça », lance Alain, fébrile. Habitué du bar et grand fan de soccer, Alain doit parler fort pour se faire entendre par-dessus la musique et les remarques enthousiastes des commentateurs télé : « Ce que je voudrais, c’est qu’on soit dans le même groupe que la France. » À n’en pas douter, un match Canada-France susciterait une ambiance électrique dans les rues de Montréal.

Une fois le match terminé, la plupart des clients restent assis pour regarder les célébrations d’après-match. Pour la plupart des hommes dans la trentaine, ils sirotent leur bière et finissent leur casseau de pop-corn en bavardant. Pas d’émeute, seulement une joie bien contenue. « Ça doit être plus agité à Toronto ou à Ottawa. Au Québec, on n’a pas tellement la fibre patriote », estime Alain.

Une foule concentrée

Lorsque Le Devoir est arrivé au petit bar de Rosemont, une vingtaine de minutes avant la fin du match, la majorité des spectateurs fixaient silencieusement les nombreux écrans. William, Esteban et Antoine, trois jeunes adultes assis à une table au milieu du bar, sourient timidement lorsqu’on les questionne sur leur intérêt pour le match.

« Je suis à moitié chilien, mais le Chili ne s’est pas qualifié pour la Coupe du monde, explique Esteban. Au moins, j’aurai une équipe à encourager. » William aussi se réjouit de cette qualification, lui qui a grandi avec une équipe canadienne réputée médiocre. « Quand j’étais jeune, j’aimais le soccer, mais notre équipe nationale n’était pas bonne. Au moins, j’écoute plus le soccer depuis que le CF Montréal joue dans la Major League Soccer », raconte-t-il.

À l’écran, l’attaquant canadien Lucas Cavallini rate une occasion de marquer. « Il est même pas bon, lui », lance William, indigné. Quatre jeunes femmes assises à côté d’eux ne jettent même pas un œil au match de soccer. « Nous, on est là pour le basket », précise l’une d’elles en désignant le seul écran de la place qui ne montre pas des images du BMO Field de Toronto, où a lieu la partie.

Deux minutes avant la fin du match, l’équipe jamaïcaine, visiblement débordée par les nombreuses offensives canadiennes, marque un but dans son propre filet. Le visage du pauvre joueur qui a commis l’erreur apparaît à l’écran. « Oh non… », s’exclame une spectatrice, affligée à la vue de sa mine déconfite.

Du hockey au soccer

En ce dimanche soir au Bruno Sport Bar, l’enthousiasme du public est somme toute contenu. On est loin de l’effervescence collective ressentie lors des séries du Canadien de Montréal, le printemps dernier. Erik, un client qui visite le bar pour la première fois, établit tout de même un parallèle avec le club montréalais.

« L’équipe canadienne de soccer est comme le CH au printemps dernier : ce n’est peut-être pas la meilleure, mais elle a un super esprit d’équipe », relève-t-il, espérant que la sélection pourra bien tirer son épingle du jeu au Qatar en novembre.

Son amie Liesel, assise à ses côtés au fond du bar, voit un symbole d’unité dans le match de ce soir : « Je viens de Toronto et, malgré la différence de langue, on prend tous pour le Canada. » Elle ajoute que, puisque son père est allemand, ses allégeances seront partagées au mois de novembre prochain. « Mais dans un match Allemagne-Canada, je prendrais pour le Canada », avoue-t-elle en riant.

Le bar se vide tranquillement tandis que quelques clients viennent demander une nouvelle consommation. « Aujourd’hui, c’est un peu moins achalandé vu qu’on est un dimanche, mentionne Sophie Doyle, serveuse. Mais d’habitude, on est pleins pour tous les matchs du Canada. »

À défaut d’une participation montréalaise aux séries éliminatoires de hockey ce printemps, ce sera peut-être l’équipe masculine de soccer qui soulèvera les passions dans les rues, cette année. « Pendant la Coupe du monde, on s’attend à une file jusqu’au trottoir », prédit Sophie Doyle, le sourire aux lèvres.