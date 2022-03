Le Canada se qualifie pour la Coupe du monde de soccer 2022

Pour la première fois depuis 1986 et seulement la deuxième fois de son histoire, l’équipe de soccer masculin du Canada participera à la Coupe du monde de la FIFA.

Par une météo typiquement canadienne, dans la plus grande métropole du pays, devant 29 122 spectateurs emmitouflés et survoltés au BMO Field, la troupe de l’entraîneur-chef John Herdman a obtenu son billet pour l’événement uni-sport le plus prestigieux au monde à la suite d’une victoire de 4-0 contre la Jamaïque, dimanche après-midi à Toronto.

Cyle Larin, à la 13e minute, et Tajon Buchanon, à la 44e minute, ont déjoué le gardien Andre Blake en première demie.

Les Canadiens n’avaient probablement pas besoin d’ajouter à leur production offensive, mais ils l’ont fait dans les 10 dernières minutes de la deuxième demie, grâce à Junior Hoilett, à la 82 e minute, et à un but contre son camp d’Adrian Mariappa à la 88e minute.

Herdman, ses joueurs et les partisans dans les gradins n’ont pas eu à attendre longtemps pour célébrer l’exploit de façon officielle, car aucune minute additionnelle n’a été ajoutée après la 90e.

Avec encore un match à jouer dans la dernière ronde du tournoi de qualification de la Concacaf, le Canada (8-1-4) conserve le premier rang du classement général avec 28 points.

Mercredi soir prochain, il complétera cette dernière phase du tournoi en rendant visite au Panama.