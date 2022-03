Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov éliminés au second tour à Miami

Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont tous deux subi l’élimination au second tour de l’Omnium de tennis de Miami, samedi.

Le Québécois a baissé pavillon en deux manches de 6-4 et 6-2 contre le Serbe Miomir Kecmanovic. Le 48e joueur mondial n’a eu besoin que d’une heure 27 minutes pour disposer de son adversaire, classé 9e au monde.

Auger-Aliassime a connu des difficultés à créer du rythme avec son service. Il a remporté seulement 53 % (31 / 58) des échanges lorsqu’il bénéficiait du service comparativement à 73 % (43 / 59) pour son rival.

Le Montréalais a notamment été victime de quatre doubles fautes, contrairement à une seule du côté de son adversaire.

Auger-Aliassime, 7e tête de série, a subi un deuxième revers en autant d’affrontements contre Kecmanovic. Le Serbe avait remporté le seul autre affrontement, survenu en 2019 à l’Omnium de Cincinnati.

En huitièmes de finale, le Serbe affrontera le gagnant du duel entre l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas et l’Américain Sebastian Korda.

Shapovalov s’incline rapidement

En début de soirée, l’Ontarien Denis Shapovalov a subi le même sort que son compatriote en s’inclinant en deux manches de 6-3 et 6-4 devant le Sud-Africain Lloyd Harris. Le duel a été encore plus expéditif que celui d’Auger-Aliassime en ne nécessitant qu’une heure et 19 minutes.

Shapovalov a connu des ennuis au service en commettant six doubles fautes. Harris a brisé son service trois fois en première manche, puis à deux autres reprises à la deuxième manche.

La seule autre représentante de l’unifolié qui foulera le terrain aujourd’hui à Miami est l’Ottavienne Gabriela Dabrowski. Elle et sa partenaire mexicaine, Giuliana Olmos, se mesureront à la paire composée de l’Américaine Sabrina Santamaria et la Russe Lidziya Marozava.