L’Australienne Ashleigh Barty annonce sa retraite

Gigantesque onde de choc dans le monde du tennis : l’Australienne Ashleigh Barty, meilleure joueuse au monde, a annoncé sa retraite de la compétition à l’âge de 25 ans.

« Je suis tellement heureuse et je suis tellement prête. Je sais seulement qu’en ce moment, dans mon cœur, pour moi en tant que personne, c’est la bonne chose à faire », a déclaré Barty dans une vidéo chargée d’émotion publiée dans les médias sociaux, mercredi.

L’annonce survient moins de deux mois après le triomphe de Barty aux Internationaux d’Australie pour son troisième titre en carrière en simple à un tournoi du Grand Chelem.

« C’est la première fois, en fait, que je le dis de vive voix et, ouais, c’est difficile à dire », a déclaré Barty à son ancienne partenaire de doubles, Casey Dellacqua, dans l’entrevue enregistrée sur vidéo. « Mais je suis tellement heureuse, et je suis tellement prête. »

« Je n’ai plus le désir physique, l’envie émotionnelle et tout ce qu’il faut pour se dépasser au plus haut niveau. Je suis épuisée. »

Barty, qui a quitté le tennis en 2014 pour entamer une carrière professionnelle au cricket avant de reprendre le sport deux ans plus tard, a gagné ses trois titres en Grand Chelem en simple sur trois surfaces différentes — sur la terre battue aux Internationaux de France en 2019, sur l’herbe aux Internationaux de Wimbledon l’année dernière, et sur la surface dure de Melbourne Park aux Internationaux d’Australie, en janvier.

Les dirigeants de la WTA ont précisé que Barty a détenu le premier rang du classement mondial pendant 114 semaines consécutives.

« Le tennis m’a permis de réaliser tous mes rêves, et plus, mais je sais que c’est le bon moment, pour moi maintenant, de m’éloigner et de pourchasser d’autres rêves, et de mettre mes raquettes de côté », a aussi déclaré Barty.