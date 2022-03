Une série d’échanges profitables dans la LNH

Marc-André Fleury ressort sans doute comme le plus grand gagnant à la date limite des échanges dans la LNH. Il est en effet passé d’une équipe en reconstruction, les Blackhawks de Chicago, à un club avec un potentiel certain, le Wild du Minnesota.

Le Wild a mis la main sur le joueur disponible ayant le plus de notoriété, lundi, un triple vainqueur de la Coupe Stanley. Cette décision audacieuse augmente les chances du Wild d’accéder aux séries éliminatoires et peut-être d’y connaître un long parcours pour la première fois depuis sa présence en finale de l’Association Ouest en 2003.

Le Wild a renoncé à un choix conditionnel de première ronde au repêchage de cette année et les Blackhawks ont accepté de payer la moitié de ce qui reste à la dernière année du contrat de trois ans de Fleury.

« C’était un processus de collaboration très ouvert et le Wild était évidemment un endroit très favorable pour lui, a expliqué le directeur général des Hawks, Kyle Davidson. Je suis content que nous ayons pu trouver une solution qui a fonctionné pour le Wild, pour Marc-André et aussi pour les Blackhawks. »

Fleury, âgé de 37 ans, qui a conservé une fiche de 19-21-1 avec quatre jeux blancs à Chicago, a remporté le trophée Vézina remis au meilleur gardien de la ligue avec les Golden Knights de Vegas il y a à peine un an. L’arrivée de Fleury a permis au Wild, doté d’une très bonne offensive, d’échanger Kaapo Kahkonen aux Sharks de San José contre un choix de cinquième ronde, et offre une autre option devant le filet que le gardien Cam Talbot.

D’autres gagnants

Dans le reste du circuit Bettman, d’autres équipes ont tiré profit des récents échanges, que ce soit lundi, journée où 33 transactions impliquant 54 joueurs ont été conclues, ou dans les jours précédents.

Les Rangers de New York, qui n’ont pas réussi à se tailler une place en séries éliminatoires la saison dernière pour la troisième fois en quatre ans, ont augmenté leurs chances de connaître du succès en séries éliminatoires pour la première fois depuis qu’ils ont atteint la finale de l’Association Est en 2015.

Ils ont amélioré leur défensive en acquérant Justin Braun des Flyers de Philadelphie et ajouté de la profondeur à l’attaque avec Tyler Motte des Canucks de Vancouver et Andrew Copp des Jets de Winnipeg. Les Rangers ont cédé un total de cinq choix, dont deux sélections conditionnelles de deuxième ronde à Winnipeg, ainsi que deux espoirs des ligues mineures.

Je suis content que nous ayons pu trouver une solution qui a fonctionné pour le Wild, pour Marc-André et aussi pour les Blackhawks

L’Avalanche du Colorado, qui trône quant à elle au sommet du classement de la LNH, a refusé de se complaire dans sa position et fait l’acquisition de l’attaquant Artturi Lehkonen du Canadien de Montréal, efficace aux deux extrémités de la patinoire. L’équipe a également obtenu l’attaquant Andrew Cogliano des Sharks de San José pour ajouter de la profondeur après avoir consolidé la défensive avec l’acquisition du défenseur Josh Manson des Ducks d’Anaheim la semaine dernière.

Les gagnants trouvent une façon de s’améliorer et le Lightning de Tampa Bay a semblé le faire, vendredi, en obtenant l’attaquant de 23 ans Brandon Hagel — qui a marqué 21 buts pour une deuxième saison consécutive à Chicago — contre une paire de choix de première ronde.

L’équipe floridienne a également ajouté une touche de robustesse avec l’arrivée de l’attaquant Nick Paul, un colosse de six pieds trois pouces et 225 livres, en provenance des Sénateurs d’Ottawa, dans la tentative de devenir la première équipe de la LNH à remporter trois coupes Stanley consécutives depuis que les Islanders de New York en ont remporté quatre de suite (1980 à 1983). « Tout le monde essaie d’obtenir cet avantage supplémentaire », a résumé l’entraîneur Jon Cooper.

Les voisins, les Panthers de la Floride, qui devancent leur grand rival du Lightning dans la section Atlantique, ont frappé un grand coup, samedi, en acquérant l’attaquant étoile Claude Giroux des Flyers de Philadelphie, quelques jours après avoir ajouté le solide défenseur Ben Chiarot du Canadien.

En lice avec les Hurricanes de la Caroline et les Rangers pour remporter le titre de la section Métropolitaine, les Penguins de Pittsburgh ont de leur côté ajouté Rickard Rakell, un marqueur de 16 buts, en provenance des Ducks. Ses 154 buts en 550 matchs le classent au cinquième rang de la liste de tous les temps des Ducks et sa contribution offensive sera utile à Pittsburgh.

Avec Stephen Whyno et John Wawrow, de l’Associated Press, et le journaliste pigiste Denis Gorman