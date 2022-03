Le Wild frappe un grand coup en obtenant Marc-André Fleury

Le Wild du Minnesota a frappé l’un des grands coups de la date limite des transactions avec l’acquisition du gardien Marc-André Fleury, des Blackhawks de Chicago.

En retour du gardien de 37 ans, les Blackhawks obtiennent un choix de deuxième tour au prochain repêchage. Ce choix pourrait devenir un choix de premier tour si le Wild atteint la finale de l’Association Ouest et que Fleury signe quatre victoires ou plus lors des deux premiers tours éliminatoires.

Les Hawks avaient acquis Fleury des Golden Knights de Vegas en juillet dernier.

Fleury, qui a remporté pour la première fois les trophées Vézina et Jennings la saison dernière avec les Knights, a une fiche de 19-21-5 avec un taux d’efficacité de ,908 et une moyenne de buts alloués de 2,95 avec les Hawks, qui sont en reconstruction.

En 928 matchs dont 772 départs dans la LNH avec les Penguins de Pittsburgh, les Golden Knights et les Hawks, Fleury a compilé une fiche de 511-297-87 avec une moyenne de 2,57 et un taux d’efficacité de ,913.



Le Wild a également obtenu le défenseur Jacob Middleton des Sharks de San Jose en retour du gardien Kaapo Kahkonen et d’un choix de cinquième tour en 2022.

L’équipe a aussi obtenu un choix de deuxième tour au prochain repêchage des Coyotes de l’Arizona en retour de l’espoir Jack McBain, qui a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Pékin.

Leddy à St. Louis

Les Blues de St. Louis ont également réussi une belle prise en obtenant le vétéran défenseur des Red Wings de Detroit.

La formation du Missouri fait également l’acquisition de l’ailier droit Luke Witkowski.

En retour, les Wings mettent la main sur le défenseur Jake Walman, de l’ailier droit Oskar Sundqvist et d’un choix de deuxième tour en 2023.

Leddy est un vétéran de 12 saisons dans la LNH avec les Blackhawks, les Islanders de New York et les Wings. En 831 matchs, il a inscrit 66 buts et ajouté 286 mentions d’assistance pour 352 points.

Beaulieu à Pittsburgh

Les Penguins de Pittsburgh ont ajouté de la profondeur à leur défense en obtenant Nathan Beaulieu des Jets de Winnipeg.

Les Jets ont reçu un choix conditionnel de septième ronde au repêchage de cette année en retour de Beaulieu, qui en est à la dernière année de son contrat.

La formation du Manitoba a aussi envoyé le contrat du centre Bryan Little et l’espoir Nathan Smith aux Coyotes en retour d’un choix de quatrième tour au repêchage de 2022.

Little, qui n’a pas joué depuis novembre 2019 après qu’il eut reçu une rondelle à la tête le laissant avec un tympan perforé et des crises de vertige, a toujours deux années à son contrat, d’une valeur annuelle moyenne de 5,29 millions $ US.

Quelques heures plus tard, les Jets ont acquis l’ailier droit Zach Sanford des Sénateurs d’Ottawa contre un choix de cinquième tour cet été.

Johansson de retour au bercail

Marcus Johansson sera quant à lui de retour à Washington. L’ailier gauche a été acquis par les Capitals du Kraken de Seattle en retour de l’attaquant Daniel Sprong et de choix de quatrième tour en 2022 et de sixième tour en 2023.

Le Kraken paiera la moitié du salaire de Johansson, qui a été un choix de premier tour des Caps en 2009 et a passé ses sept premières saisons dans la capitale américaine.

Les Caps ont aussi acquis le centre Johan Larsson des Coyotes en retour d’un choix de troisième tour en 2023.

Ailleurs dans la LNH:

- Les Maple Leafs de Toronto ont cédé le défenseur Alex Biega aux Predators de Nashville en retour de considérations futures. Les Preds ont ensuite cédé le défenseur Frédéric Allard aux Kings en retour de l’ailier gauche Brayden Burke;

- Les Bruins de Boston ont fait l’acquisition du défenseur Josh Brown et d’un choix de septième tour en 2022 des Sénateurs d’Ottawa en retour de l’attaquant Zach Senyshyn et d’un choix de septième tour au prochain repêchage;

- Les Rangers de New York ont fait l’acquisition du défenseur Justin Braun des Flyers de Philadelphie en retour d’un choix de troisième tour en 2023;

- Les Blue Shirts ont été actifs avant que ne prenne fin la période de transferts. Ils ajouté l’ailier gauche Tyler Motte des Canucks de Vancouver en retour d’un choix de quatrième tour en 2023, en plus de céder le défenseur Anthony Bitetto aux Sharks;

- Après avoir acquis Artturi Lehkonen du Canadien, l’Avalanche du Colorado a ajouté de la profondeur en obtenant l’attaquant Andrew Cogliano des Sharks en retour d’un choix de cinquième tour en 2024.