Grondin l’emporte en snowboard cross à Veysonnaz

Le planchiste québécois Éliot Grondin a remporté la dernière étape de la saison en Coupe du monde de snowboard cross, dimanche, à Veysonnaz.

Grondin, qui est originaire de Lévis, a devancé en super-finale les Français Merlin Surget et Léo Le Blé Jaques, dans l’ordre. Des adversaires qu’il connaît bien, ce qui l’aurait aidé à sortir vainqueur de cette épreuve.

« Je suis très près des Français, et nous nous sommes entraînés ensemble lors des deux derniers jours. J’ai donc beaucoup appris sur leurs lignes de course, leur approche dans les virages, donc en super-finale, je savais que je devais aller à gauche dans l’avant-dernier virage pour avoir l’intérieur dans le dernier et m’assurer la première place. […] Je pense que j’ai bien exécuté le plan que j’avais élaboré avec les entraîneurs », a déclaré Grondin en visioconférence après la course.

Il s’agissait de sa première victoire en Coupe du monde cette saison, et de son troisième podium. Grondin a ainsi rebondi après avoir terminé huitième la semaine dernière à Reiteralm, en Autriche.

« Ç’a fait du bien de terminer la saison avec une victoire, car ça n’avait pas été facile en Autriche le week-end dernier. Finir sur la plus haute marche du podium, c’est vraiment un beau “feeling” et ça va être bon pour l’été, sur le plan de la motivation », a expliqué le principal intéressé.

Grondin, qui est âgé de 20 ans, avait obtenu la médaille d’argent en snowboard cross aux Jeux olympiques de Pékin le mois dernier, et la médaille de bronze en snowboard cross par équipes. Il a donc dressé un premier bilan positif de sa campagne, même s’il n’a pas atteint tous ses objectifs.

« Je suis vraiment content de ma saison. Ç’a été plus difficile au début, mais avec les deux médailles en deux courses aux Jeux olympiques — ç’a été la cerise sur le sundae. Ça n’a pas été très facile après les JO, mais réussir à terminer sur une bonne note comme ça, je suis content de ma saison », a-t-il dit.

« Je n’ai pas obtenu le globe de cristal que je convoitais, mais j’ai terminé en force et je suis content de ma fin de campagne », a ajouté Grondin, qui compte maintenant profiter de vacances bien méritées.

Chez les dames, la Québécoise Audrey McManiman, de Saint-Ambroise-de-Kildare, a abouti au pied du podium.

L’épreuve a été remportée par la Britannique Charlotte Bankes, devant l’Américaine Faye Gulini et la Française Manon Petit Lenoir.

L’autre Canadienne inscrite à l’épreuve de snowboard cross, Maryeta Odine, s’est contentée du huitième rang.