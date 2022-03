Charles Leclerc remporte le Grand Prix du Bahreïn

Pendant que l’équipe Ferrari jubilait sur le podium au Grand Prix de Formule 1 du Bahreïn, Red Bull était complètement assommée.

Le pilote Charles Leclerc a servi un premier avertissement au reste du plateau en triomphant dimanche, tandis que le champion du monde en titre Max Verstappen était contraint à l’abandon.

Leclerc, qui partait de la pole position sous les réflecteurs, a du même coup signé sa première victoire en F1 depuis le Grand Prix d’Italie en 2019.

Le Monégasque âgé de 24 ans a franchi le fil d’arrivée de la première course de la campagne 2022 avec un coussin de 5,598 secondes devant l’autre pilote Ferrari, Carlos Sainz fils, confirmant ainsi le doublé de la Scuderia.

« Je suis si heureux. Nous savions que nous obtiendrions une belle opportunité et les gars ont fait du travail incroyable pour élaborer une voiture remarquable. Un doublé aujourd’hui avec Carlos, c’est le scénario idéal. C’est fantastique d’être de retour au sommet du podium », a déclaré Leclerc après l’épreuve.

« Ferrari est de retour, pour vrai. Notre travail acharné a porté ses fruits, et nous en avons la preuve. Je n’avais pas le rythme aujourd’hui, mais je me suis accroché et nous avons complété le doublé », a renchéri l’Espagnol.

Contre toute attente, le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, a complété le podium. Le Britannique semblait soulagé après la course.

« Félicitations à Ferrari ; c’est bien de les voir dominer de nouveau. Ç’a été une course difficile, et nous avons connu des ennuis pendant les essais. C’était le meilleur résultat qu’on pouvait espérer. Nous sommes reconnaissants pour ces points de classement, car les gars ont travaillé très fort à l’usine, mais il reste encore beaucoup de pain sur la planche », a résumé Hamilton.

Son coéquipier chez Mercedes, George Russell, a abouti en quatrième place, devant — oh surprise ! — le pilote Haas Kevin Magnussen, embauché d’urgence à la suite du congédiement du Russe Nikita Mazepin.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Fernando Alonso (Alpine) et Guanyu Zhou (Alfa Romeo) ont complété le top-10, dans l’ordre.

Le ciel est tombé sur la tête de Verstappen avec trois tours à négocier lorsqu’il s’est plaint d’une soudaine perte de puissance de son moteur Honda, le forçant à rentrer aux puits pour abdiquer. Son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez, a subi le même sort dans le dernier tour.

Le Québécois Lance Stroll s’est contenté de la 12e place, après s’être élancé de l’avant-dernière place sur la grille de départ. Le pilote de Mont-Tremblant avait prévenu à l’aube de la saison qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire sur la voiture Aston Martin.

Son coéquipier, Nico Hülkenberg, s’est adjugé la 17e place. L’Allemand a remplacé d’urgence chez Aston Martin son compatriote et quadruple champion du monde, Sebastian Vettel, qui a reçu un diagnostic positif à la COVID-19 au début du week-end.

Pour sa part, le pilote Williams Nicholas Latifi a terminé 16e. Le Torontois était parti 20e.

Tous les pilotes ont été plutôt sages au départ, afin d’éviter les accrochages.

Ça n’a toutefois pas empêché Ocon de provoquer le tête-à-queue du pilote Haas Mick Schumacher, entraînant une pénalité de cinq secondes au pilote Alpine.

Puis, une première lutte en équipes de tête s’est dessinée en piste à compter du 17e tour.

Leclerc, tout juste sorti des puits, s’est retrouvé immédiatement devant Verstappen, et une bataille endiablée pour la position de tête s’est alors engagée pour quelques tours — au grand plaisir des spectateurs.

Le pilote de la Scuderia a finalement résisté et remporté sa bataille, filant tout droit vers la victoire, sa troisième en carrière. Pendant ce temps, Verstappen fulminait et ses nombreuses questions restaient sans réponse.

La deuxième escale de la saison se déroulera le week-end prochain, en Arabie saoudite.