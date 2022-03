Athlètes russes et non vaccinés bienvenus à Roland-Garros, «pour l’instant»

Les joueurs non vaccinés contre la COVID-19, parmi lesquels le tenant du titre, Novak Djokovic, ainsi que les joueurs d’origines russe ou biélorusse, dont Daniil Medvedev, sont les bienvenus à Roland-Garros… « pour l’instant », a indiqué mercredi la Fédération française de tennis (FFT).

« On impose une stricte neutralité aux joueurs russes, biélorusses […]. Nous restons sur le principe de l’ensemble des ministères des Sports de l’Union européenne et de tous les pays clés qui nous environnent », a déclaré la directrice générale de la FFT, Amélie Oudéa-Castéra, en conférence de presse. « On ne bannit un athlète individuel que s’il a été sélectionné par son pays. C’est le cadre, on s’y tient », a-t-elle ajouté.

Photo: Clive Brunskill Getty Images via AFP

« Pour l’instant », a cependant insisté Gilles Moretton, le président de la FFT, qui organise le tournoi, du 22 mai au 5 juin.

Wimbledon pourrait demander aux joueurs et joueuses russes voulant participer au tournoi majeur sur gazon de critiquer officiellement le président russe, Vladimir Poutine, pour l’intervention militaire en Ukraine.

« À ce stade, nous n’avons pas l’intention d’entrer dans le détail des situations personnelles individuelles, dont on sait en plus qu’elles peuvent être extraordinairement dépendantes des situations familiales vécues par les uns et les autres », a assuré Amélie Oudéa-Castéra.

« Vigilance » et « pragmatisme »

Du côté des restrictions sanitaires liées à la COVID-19, « les indicateurs sont au vert pour avoir un Roland-Garros à pleine puissance », s’est félicité M. Moretton.

Djokovic est donc attendu à Paris, où le passeport vaccinal a été levé. « On a appris à être extrêmement prudents, a tempéré Oudéa-Castéra. On voit que de mois en mois, les choses peuvent évoluer. Dans un scénario archicatastrophique, il y a toujours une manière de reconstituer les bulles sanitaires. Anticipation au mieux de ce qu’on peut, vigilance, pragmatisme, et le but n’est évidemment pas de renvoyer chez eux des joueurs qui arriveraient pour jouer. »