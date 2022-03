Fernandez s’incline devant la championne en titre à Indian Wells

Leylah Fernandez a été battue 6-4 et 6-4 par la championne en titre à Indian Wells Paula Badosa, mardi.

L’Espagnole a atteint les quarts de finale après une heure et 45 minutes.

Fernandez, 18e tête de série, a été brisée trois fois dont le cinquième jeu du deuxième set, où elle a effacé un retard de 0-40.

Cinquième tête d’affiche, Badosa a surmonté sept doubles fautes, dont une lors du dernier jeu.

Après celle-ci, elle a ajouté un coup gagnant puis a mis fin au match sur une frappe en croisé, que Fernandez n’a pas réussi à ramener en jeu.

La Lavalloise de 19 ans se présentait en Californie en ayant triomphé au Mexique, la semaine précédente.

Âgée de 24 ans, Badosa aura comme prochaine adversaire Veronika Kudermetova, 24e au monde.

Iga Swiatek, troisième tête de série, a prévalu 4-6, 6-2 et 6-3 aux dépens d’Angelique Kerber. Polonaise, Swiatek a triomphé à Roland-Garros en 2020.

En double, Gabriela Dabrowski et Giuliana Olmos ont accédé aux demi-finales, l’emportant 6-2, 2-6 et 10-7 devant les Roumaines Irina Camelia-Begu et Monica Niculescu. La paire canado-mexicaine a accompli le boulot en 77 minutes. Dabrowski et Olmos sont les cinquièmes têtes de série.

Compatriote de Dabrowski, Denis Shapovalov et l’Indien Rohan Bopanna ont baissé pavillon face au Mexicain Santiago Gonzalez et au Français Édouard Roger-Vasselin, 4-6, 6-4 et 4-10.

Shapovalov et son partenaire ont brillé avec 10 as contre un seul pour leurs rivaux, mais ils ont aussi commis neuf doubles fautes, six de plus que leurs adversaires.

Gonzalez et Roger-Vasselin affronteront les Russes Aslan Karatsev et Andrey Rublev en quarts de finale.