Tom Brady annonce son retour au jeu avec les Buccaneers

Le quart-arrière Tom Brady a fait volte-face et est sorti de la retraite 40 jours après l’avoir annoncée pour confirmer, dimanche soir, son retour au jeu avec les Buccaneers de Tampa Bay pour la saison 2022.

« Ces deux derniers mois, j’ai réalisé que ma place est encore sur le terrain et non dans les estrades, a-t-il gazouillé. Ce moment viendra, mais il n’est pas maintenant. J’aime mes coéquipiers et ma famille, qui me soutient. Ils rendent le tout possible. Je reviens avec Tampa, nous avons un boulot à terminer. »

L’Américain de 44 ans entamera sa 23e saison dans le circuit Goodell et tentera de mettre la main sur un huitième titre du Super Bowl.

La saison dernière, Brady a été le meneur dans la NFL cette saison pour le nombre de verges gagnées par la voie des airs (5316), le nombre de passes de touché (43), les passes complétées (485) et les passes tentées (719).

Il a officialisé sa décision de revenir au jeu au lendemain d’avoir assisté à la rencontre entre Manchester United et les Spurs de Tottenham. Brady était assis avec la famille Glazer, qui, en plus de posséder Manchester United, est propriétaire des Buccaneers.

Le 1er février, Brady avait confirmé sa retraite après l’élimination des Buccaneers au deuxième tour des éliminatoires, à domicile, face aux futurs champions du Super Bowl, les Rams de Los Angeles.

« J’ai de la difficulté à écrire ceci, mais voilà : je ne suis plus capable de m’impliquer totalement. J’ai adoré ma carrière dans la NFL, et maintenant je dois consacrer mon temps et mon énergie sur d’autres choses qui exigent mon attention », avait-il écrit dans une longue enfilade de gazouillis à ce moment.

Il n’est pas le premier grand sportif à revenir au jeu après avoir déclaré sa retraite. Michael Jordan et Magic Johnson dans la NBA, Brett Favre et Reggie White dans la NFL et Guy Lafleur et Mario Lemieux dans la LNH l’ont tous fait.

Le quart vedette a gagné six Super Bowl en 20 saisons avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, sous les ordres de l’entraîneur-chef Bill Belichick. Il s’est joint aux Buccaneers en 2020 et les a aidés à gagner le deuxième Super Bowl de leur histoire.

Brady est le meneur en carrière pour le nombre de verges par la voie des airs (84 520) et pour le nombre de passes de touché (624). Il est le seul joueur dans l’histoire de la ligue à avoir gagné le Super Bowl plus de cinq fois, et a été élu joueur le plus utile de ce match en cinq occasions.

La décision de Brady vient à point, seulement quelques jours avant le début de la prochaine période de joueurs autonomes dans la NFL. Plusieurs rouages importants de l’équipe obtiendront le statut à ce moment-là, dont le centre Ryan Jensen, le porteur de ballon Leonard Fournette, le demi de coin Carton Davis, le demi de sûreté Jordan Whitehead, le secondeur Jason Pierre-Paul et sans oublier son fidèle comparse, l’ailier rapproché Rob Gronkowski.