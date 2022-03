Le Canada face aux États-Unis en finale du tournoi de hockey des Paralympiques

Le Canada a remporté cinq médailles aux Jeux paralympiques de Pékin, vendredi, et il est assuré d’en ajouter une autre alors que son équipe de hockey jouera le match pour la médaille d’or.

La Britanno-Colombienne Mollie Jepsen a décroché la médaille d’argent dans l’épreuve du slalom géant debout pour sa deuxième médaille des Jeux.

« Depuis quatre ans, je concentre mes efforts sur le slalom géant, le super-G et la descente. Je suis contente d’avoir pu démontrer que je suis une skieuse polyvalente, a-t-elle expliqué. « Je ne le réalise pas encore complètement. J’avais de grandes attentes pour le slalom géant, et je suis heureuse d’avoir réussi à monter sur le podium. »

Mark Arendz, de l’Île-du-Prince-Édouard, a remporté la médaille d’argent au 12 kilomètres de biathlon debout, la 11e médaille paralympique de sa carrière.

La Saskatchewanaise Brittany Hudak a mérité la médaille de bronze à l’épreuve individuelle de biathlon debout.

Le planchiste Britanno-Colombienne Tyler Turner, de Campbell River a remporté la médaille de bronze au slalom SB-LL1

Finalement en fin de journée, l’équipe canadienne de curling en fauteuil roulant a décroché la médaille de bronze, défaisant la Slovaquie 8-3.

L’équipe, qui menait 4-3 au début du huitième bout, a concrétisé sa victoire grâce à un superbe dégagement sur la dernière pierre réalisé par Jon Thurston. « Jon a fait de très beaux coups pour nous donner la victoire. Une défaite en demi-finale (9-5 contre la Chine en demi-finale), ça fait mal parce que nous n’avons pas l’occasion de jouer pour l’or, mais nous sommes très heureux d’avoir joué et gagné le bronze », a confié le capitaine Mark Ideson.

Le Canada est assuré d’obtenir au moins une médaille de plus après que son équipe de hockey a dominé la Corée du Sud 11-0 en demi-finale.

Après sept jours de compétitions, le Canada occupe toujours le troisième rang au classement des médailles avec un total de 21 médailles (7-4-10). La Chine domine largement avec 47 médailles, dont 14 d’or.

Finale Canada-États-Unis

Au hockey, Tyler McGregor a inscrit quatre buts et ajouté deux passes pour aider l’équipe canadienne de hockey paralympique à se qualifier pour la finale.

Le Canada affrontera les États-Unis pour l’or, samedi. Les Américains ont été aussi dominants face à la Chine, l’emportant 11-0.

« Je suis fier de la façon dont notre groupe a joué aujourd’hui, a commenté McGregor, qui a célébré ses 28 ans, vendredi. Nous avons eu la contribution de tous, même des gars qui ne sont pas sur la feuille de pointage. Ils ont bloqué des tirs et bien fait en désavantage numérique.

« Tout le monde est vraiment content de son jeu et de l’équipe, et c’est important en vue du match de la médaille d’or. »

Billy Bridges a aussi réussi un tour du chapeau dans le camp canadien. Il a atteint le plateau des 50 points aux Jeux paralympiques et totalise maintenant 199 buts en carrière avec Équipe Canada.

Liam Hickey a marqué un but et ajouté quatre passes pour le Canada et Garrett Riley a obtenu son premier but avec Équipe Canada. Greg Westlake et Anton Jacobs-Webb ont complété.

Dominic Larocque a réalisé un arrêt lors des deux premières périodes avant de céder la place à Adam Kingsmill, qui a a repoussé deux tirs à la troisième. Le Canada a dominé la Corée du Sud 43 à 3 dans la colonne des tirs au but.

L’argent pour Jepsen

Jepsen a complété son slalom géant avec un chrono de deux minutes 0,95 seconde.

Zhang Mengqiu est devenue la première athlète chinoise à rafler l’or dans une épreuve de ski para-alpin. L’Allemande Andrea Rothfuss a complété le podium.

Pour Jepsen, âgée de 22 ans, il s’agit d’une sixième médaille paralympique en carrière et d’une deuxième aux Jeux de Pékin.

Elle avait précédemment gagné l’or à l’épreuve de descente en position debout.

Deux médailles en biathlon

En biathlon, Arendz a terminé derrière le Français Benjamin Daviet avec un temps de 40 minutes et 13 secondes. L’Ukrainien Grygorii Vovchynskyi a obtenu la médaille de bronze.

Arendz a ainsi ajouté une 11e médaille à sa carrière paralympique.

Chez les dames, Hudak a conclu le parcours avec un temps de 49 minutes et 3,4 secondes.

L’Ukrainienne Liudmyla Liashenko a remporté l’or devant la Chinoise Zhao Zhiqing.

Hudak, âgée de 28 ans, compte maintenant trois médailles paralympiques en carrière.

Le bronze pour Tyler Turner

Turner a remporté la médaille de bronze en para surf des neiges à l’épreuve de slalom incliné SB-LL1. Il a réussi un chrono d’une minute 12,84 secondes.

Le Chinois Wu Zhongwei et le Néerlandais Chris Vos ont décroché respectivement l’or et l’argent.

La catégorie SB-LL1 est réservée aux planchistes aux prises avec des troubles modérés du fonctionnement des genoux ou des jambes, à qui il manque une jambe au-dessus du genou ou deux jambes au-dessous du genou.

Turner, 33 ans, comptait déjà une médaille d’or à Pékin en snowboard cross.