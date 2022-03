L’Autrichien Aigner épate aux Paralympiques, l’Ukraine rend hommage à ses soldats

Pour ses premiers Jeux paralympiques, l’Autrichien Johannes Aigner a été sacré en géant, son deuxième titre après la descente, lors d’un jeudi marqué par les hommages de la délégation ukrainienne à leur pays ravagé par la guerre. Petite journée pour le Canada, où l’équipe canadienne en fauteuil roulant s’est qualifiée pour les éliminatoires.

Du haut de ses 16 ans, Johannes Aigner a actuellement décroché plus de la moitié des médailles de sa délégation (7), avec quatre dont deux titres.

Jeudi, sur les pistes de Yanqing, le jeune sportif a encore été sacré lors du géant en catégorie malvoyant, devançant l’Italien Giacomo Bertagnolli et le Slovaque Miroslav Haraus.

Ces premiers Jeux sont un succès pour Aigner, pour qui le ski alpin est une affaire de famille. Sa sœur jumelle, Barbara, et sa sœur aînée Veronica, participeront vendredi au slalom géant, là aussi en catégorie malvoyant.

En catégorie assis, le Norvégien Jesper Pedersen a aussi remporté sa troisième médaille d’or à Pékin, tandis que le Finlandais Santeri Kiiveri s’est imposé sur l’épreuve debout.

Les curleurs canadiens en demi-finales

Les représentants de l’unifolié en curling en fauteuil roulant ont accédé aux demi-finales en venant de l’arrière pour battre la Norvège, complétant le tournoi préliminaire avec une fiche de 7-3 et leur garantissant du même coup une place dans le carré d’as.

« Je suis soulagé que nous soyons passés à travers la ronde préliminaire et que nous ayons obtenu notre place en demi-finale », a admis le capitaine canadien Mark Ideson.

« C’est fantastique que ce soit officiel, a renchéri Ina Forrest. Nous allons continuer de jouer de la même manière en traitant chaque lancer comme un lancer important et en faisant toujours de notre mieux. Nous n’abandonnerons pas, et nous irons jusqu’au bout. »

Le Canada, qui tirait de l’arrière par trois points avec trois bouts à négocier, a inscrit deux points pour s’approcher à un seul des Norvégiens.

Puis, un frappé roulé du Canadien Jon Thurston a forcé la Norvège à se contenter d’un seul point au septième bout. Le Canada s’est donc retrouvé en déficit de deux au huitième bout, avec le marteau.

Les Canadiens ont négocié le bout à la perfection, tandis que les Norvégiens commettaient une erreur coûteuse, leur permettant de se retrouver avec trois pierres dans la maison et deux autres à jouer. Le skip norvégien Jostein Stordahl a tenté un appui, mais a laissé suffisamment d’espace pour qu’une sortie bien exécutée par les Canadiens puisse l’éliminer, en route vers la victoire.

Thurston a réussi la sortie et le Canada a inscrit trois points pour compléter la remontée, 7 à 6.

Le Canada a complété sa ronde préliminaire, mais en raison du retrait de la Russie pour des raisons évidentes, certaines équipes doivent encore négocier deux parties.

La Chine, la Suède et le Canada sont déjà assurés de participer aux éliminatoires. Le quatrième et dernier laissez-passer sera distribué au plus tôt jeudi soir.

En ski para-alpin, Brian Rowland a réussi le meilleur résultat canadien sur les pentes en terminant 12e du slalom géant en position assise. Alexis Guimond, médaillé de bronze du super-G, ainsi que Logan Leach et son guide Julien Petit n’ont pu terminer leurs épreuves respectives.

Les skieuses canadiennes négocieront le slalom géant vendredi.

Impossible de rentrer

À trois jours de la clôture de cette treizième paralympiade, les messages envoyés par les Ukrainiens continuent de pleuvoir au village paralympique, où une cérémonie hommage a été organisée.

Devant une banderole frappée du message « La paix pour tous », athlètes et membres du personnel ukrainiens ont protesté contre l’invasion russe en levant le poing et observant une minute de silence pour les soldats tombés.

Médailles autour du cou et larmes aux yeux, le biathlète Grygorii Vovchynskyi, sacré en sprint, a condamné les frappes aériennes russes sur un hôpital pédiatrique et une maternité dans la ville assiégée de Marioupol mercredi.

« Ils sont en train de bombarder nos enfants et nos femmes, je ne peux pas le croire », a-t-il déploré, appelant à ce que cela « s’arrête maintenant ».

L’entraîneur principal Andriy Nesterenko, originaire de Kharkiv (est), a annoncé, comme d’autres membres de l’équipe, qu’il lui serait impossible de rentrer chez lui alors qu’une grande partie de la ville a été détruite.

La télé chinoise silencieuse

De son côté, le président du Comité paralympique ukrainien, Valeriy Sushkevych, a exhorté le reste du monde à ne pas tourner le dos à son pays : « Si vous êtes civilisés, vous devez arrêter la guerre. »

L’Ukraine est actuellement troisième au tableau des médailles, avec 19 récoltées dont six titres.

Un « parcours » salué par le président du Comité international paralympique, Andrew Parsons, jeudi. C’« est l’une des histoires les plus extraordinaires jamais vécues dans le sport », a-t-il déclaré à l’AFP.

Andrew Parsons a ajouté par ailleurs être toujours dans l’attente d’explications de la chaîne de télévision chinoise CCTV après l’apparente censure de son discours antiguerre durant l’ouverture il y a presque une semaine.

« Le XXIe siècle est fait pour le dialogue et la diplomatie, non pour la guerre et la haine », avait-il notamment déclaré en anglais.

Lors de la retransmission par CCTV, ses paroles avaient été mises en sourdine et le présentateur n’avait proposé comme traduction en chinois qu’une version édulcorée.

« Nous attendons toujours d’avoir leur position ou leur explication », a-t-il déclaré. « Attendons d’entendre ce qu’ils ont à dire. »