Les dirigeants en colère contre les joueurs

Les dirigeants du Baseball majeur ont réagi avec colère à la plus récente offre des joueurs lors de la reprise des négociations, dimanche, accusant l’Association des joueurs de reculer et de ne montrer aucun signe d’avancée qui pourrait mener vers la fin du conflit.

Les deux parties ont discuté pendant 95 minutes pendant la 95e journée de ce lockout, et elles sont essentiellement demeurées sur leurs positions.

« Nous espérions voir du mouvement dans notre direction pour nous donner plus de flexibilité et arriver à une entente rapidement », a déclaré Glen Caplin, porte-parole du Baseball majeur.

« L’Association des joueurs a choisi de nous revenir avec une proposition qui était pire que celle de lundi soir et qui n’avait pas pour but de faire avancer le processus. Sur certains aspects, ils ont même reculé. En d’autres mots, nous sommes dans une impasse. Nous allons essayer de comprendre comment [les joueurs] vont répondre, mais rien dans cette proposition ne rend les choses simples. » Alors que les deux parties tentent de résoudre le deuxième arrêt de travail parmi les plus longs dans l’histoire du Baseball majeur, elles sont restées très éloignées sur les questions clés de la taxe de luxe, du salaire minimum et de la taille de la nouvelle réserve de bonis pour les joueurs admissibles au pré-arbitrage.

L’Association des joueurs a réduit sa demande pour la taille de la nouvelle réserve de bonis de cinq millions de dollars portant la somme demandée à 80 millions. Les joueurs n’ont toutefois pas modifié leur demande au sujet de la taxe de luxe et du salaire minimum.

Après la principale séance, le commissaire adjoint, Dan Halem, et le négociateur syndical en chef, Bruce Meyer, ont tenu une rencontre en privé. Les joueurs ont suggéré que les deux parties se rencontrent de nouveau lundi, une demande à laquelle le Baseball majeur n’avait pas encore répondu.

Le commissaire Rob Manfred a annulé, mardi, les deux premières séries de chaque équipe, ce qui représente un total de 91 parties. Il s’agissait de la première rencontre entre les deux parties depuis cette décision du commissaire. Manfred se trouvait dans les bureaux du Baseball majeur dimanche, mais n’a pas assisté aux rencontres de négociations.

Les joueurs sont en lockout depuis le 2 décembre dernier. Il s’agit du premier conflit au Baseball majeur depuis celui qui a couvert une partie de chacune des saisons 1994 et 1995.