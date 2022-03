Le CF Montréal a manqué de punch offensif

La liste des substituts du CF Montréal samedi face à l’Union de Philadelphie aurait dû servir d’indice. Des neuf joueurs assis sur le banc au moment du coup d’envoi, on retrouvait cinq défenseurs, deux milieux de terrain… et deux gardiens de but. Aucun attaquant. Et ça s’est fait sentir en deuxième moitié de match.

Face à un recul d’un but avec un peu plus de 30 minutes à jouer, et avec un homme en plus sur le terrain à compter de la 72e minute, le CF Montréal n’a pas pu remonter la côte et il a subi un deuxième revers en autant de sorties en MLS en 2022, s’inclinant 2-1 au Stade olympique.

Après une première moitié de match convenable, lors de laquelle ils avaient obtenu quatre tirs cadrés et pris l’avance grâce au but de Lassi Lappalainen à la 32e minute de jeu, les hommes de Wilfried Nancy n’ont ajouté qu’un seul tir cadré en deuxième demie.

Cette statistique n’inclut pas celui que Djordje Mihailovic a logé dans les cordages à la 49e minute, mais qui a ensuite été effacé parce que le milieu de terrain américain a été pris en défaut pour une faute dans le cercle central.

En fait, après l’expulsion de Julian Carranza pour deuxième carton jaune, à la 71e minute, on a compté un seul tir cadré de la part des deux clubs. Il est venu de Mikael Uhre, de l’Union, sur une échappée à la 90e minute.

N’eut été d’une belle réaction du gardien Sebastian Breza, il n’y aurait eu aucun suspense pendant les six minutes de temps ajouté.

Comme il l’a mentionné après la rencontre, Nancy a dû composer avec les éléments qu’il avait sous la main. Or, des cinq attaquants qui composent la formation montréalaise en temps normal, deux étaient à l’écart pour cause de maladie (Sunusi Ibrahim et Bjorn Johnsen), un a raté le match à cause d’une blessure (Mason Toye) et un autre, Romell Quioto, a été contraint de jouer le rôle de spectateur à cause d’un bête carton rouge écopé la semaine précédente.

Il ne restait donc que Kei Kamara, que le directeur sportif Olivier Renard a acquis à la mi-février après qu’il eut réalisé qu’il serait à court de munitions offensives, du moins pendant un certain temps en début de saison.

À son 300e départ en MLS, le Sierra-Léonais de 37 ans a passé les 90 minutes sur le terrain, mais il a été limité à un seul tir, non cadré, à la 69e minute.

Si Kamara n’a pas été aussi efficace qu’il l’aurait souhaité — il a assumé une partie du blâme pour les défaillances offensives du club samedi — sa présence dans un vestiaire réunissant plusieurs jeunes joueurs pourrait entraîner des répercussions positives à long terme.

Après la difficile défaite que l’équipe venait de subir, Kamara a parlé avec aplomb et lucidité. Il a aussi tenté de se faire rassurant en plaçant les choses dans une perspective aussi large que possible.

« Nous n’avons pas été efficaces aujourd’hui (samedi). Dans l’ensemble, j’aurais pu en faire plus. Mais c’est seulement le deuxième match de la saison, et c’était mon premier départ. Je suis sûr que la cohésion sera meilleure la prochaine fois », a-t-il d’abord déclaré.

« C’était notre première sortie à domicile et nous espérions un résultat positif. Toutefois, nous ne pouvons pas nous attarder sur ce résultat. La bonne chose, c’est que nous devons jouer un autre match immédiatement, et c’est un gros match au Mexique, mercredi soir. Tout le monde devra faire sa part pour rebondir. »