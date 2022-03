Le Canadien vient à bout des Oilers, 5-2

Avant les rencontres de samedi, le Canadien occupait le 31e rang de la LNH pour son efficacité en avantage numérique et en désavantage numérique.

La formation montréalaise a malgré tout remporté la bataille des unités spéciales face aux Oilers d’Edmonton, en route vers une victoire de 5-2, samedi au Rogers Place.

Brendan Gallagher et Nick Suzuki ont fait mouche en avantage numérique pour le Tricolore, tandis qu’Artturi Lehkonen a été crédité d’un but en infériorité numérique.

Les Oilers, eux, représentaient la troisième meilleure unité d’avantage numérique du circuit Bettman, mais ils ont terminé la soirée 0-en-4.

« Je crois que notre avantage numérique commence à avoir une identité, a affirmé l’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Martin St-Louis. C’est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais comme joueur et entraîneur, vous le voyez et le remarquez. Les unités spéciales ont fait du gros travail pour nous. »

« Je suis bien fier des gars », a-t-il ajouté.

Suzuki a également amassé deux aides, tout comme Chris Wideman, tandis que Cole Caufield a récolté un but et une aide pour le Canadien (15-34-7). Mike Hoffman a aussi touché la cible et Samuel Montembeault a stoppé 29 tirs.

Suzuki a donc amassé sept points en quatre matchs depuis le début du voyage du Tricolore, après avoir été limité à 13 points à ses 26 premières rencontres en terre hostile cette saison.

« On me disait qu’il devait s’améliorer sur la route et je répondais que je n’avais pas encore de point de référence. À date, je le trouve très bon », a dit St-Louis, pince-sans-rire.

Le Canadien a maintenant gagné sept de ses huit derniers matchs.

« Comme équipe, nous avons joué avec une précision chirurgicale, a affirmé St-Louis. Nous avons été précis dans ce que nous voulions faire. Quand nous jouons comme ça, nous sommes durs à affronter. Chaque équipe travaille fort, mais nous avons fait du bon travail pour lire le jeu devant nous et prendre de bonnes décisions. »

Ryan McLeod et Evander Kane ont répliqué pour les Oilers (30-22-4), qui n’ont que deux victoires à leurs sept dernières sorties (2-4-1). Mike Smith a repoussé 24 lancers.

Connor McDavid a été blanchi de la feuille de pointage pour la 13e fois seulement cette saison, tandis que Leon Draisaitl a été limité à une aide.

Mathieu Perreault était de retour dans la formation du Canadien en relève à Jake Evans, blessé au haut du corps. Perreault disputait un 700e match en carrière dans la LNH.

Le Canadien conclura son voyage de cinq matchs mercredi, quand il rendra visite aux Canucks de Vancouver.

L’équipe a annoncé que les attaquants Christian Dvorak, Paul Byron et Jonathan Drouin, ainsi que le gardien Jake Allen allaient rejoindre l’équipe à Vancouver pour reprendre l’entraînement avec le groupe. Ils n’ont toutefois pas encore le feu vert pour jouer.

Des unités très spéciales

Les deux équipes ont rapidement généré des occasions de marquer et c’est finalement le Canadien qui a ouvert le pointage après 10:58 de jeu.

Caufield a intercepté un faible dégagement du défenseur Markus Niemelainen, puis a battu Smith grâce à un tir vif dans la partie supérieure.

Les Oilers ont répliqué 22 secondes plus tard. Kane a gagné sa bataille dans le coin, puis Draisaitl l’a rejoint devant le filet. Kane a tiré en pivotant et a trouvé l’ouverture.

Le Canadien a repris les devants avec 38,5 secondes à faire au premier vingt, en avantage numérique. Gallagher a mis fin à une disette de 18 matchs sans marquer en poussant un retour derrière Smith.

Montembeault s’est signalé dans les derniers instants du premier engagement. Il a frustré McDavid sur un tir sur réception à bout portant, puis a volé Draisaitl avec sa mitaine, même s’il ne restait plus de temps au cadran.

Gallagher a obtenu une chance en or de rapidement inscrire un autre but, s’échappant tôt en deuxième période. Smith a toutefois réussi l’arrêt avec son bouclier.

Les Oilers ont créé l’égalité 2-2 à 5:37 du deuxième vingt. McLeod a profité d’une rondelle libre à l’embouchure du filet après un arrêt de Montembeault contre Zach Hyman. L’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, a contesté le but, croyant que Hyman avait nui au travail de son gardien, mais les responsables vidéo ont jugé que le défenseur du Canadien Kale Clague avait poussé Hyman vers Montembeault.

Suzuki a relancé le Canadien en avantage numérique à mi-chemin en deuxième période, mais il a dû s’y prendre à deux reprises. Son premier but a été annulé puisqu’il y avait eu hors-jeu lors de l’entrée de zone. Suzuki s’est racheté à 10:17, marquant sur un jeu quasiment identique.

Le Canadien n’était pas au bout de ses peines avec les révisions vidéo. Laurent Dauphin a déjoué Smith en infériorité numérique plus tard en deuxième période. Encore une fois, le but a été annulé à cause d’un hors-jeu à la suite d’une contestation des Oilers.

Lehkonen a offert un premier coussin de deux buts au Tricolore en marquant à 10:15 du dernier tiers. Il a fait mouche en infériorité numérique — au moment où une séquence à quatre contre quatre prenait fin — et a profité d’une mise en scène parfaite de Brett Kulak.

Les Oilers ont remplacé Smith par un attaquant supplémentaire avec un peu moins de quatre minutes à faire et Hoffman a rapidement porté le coup de grâce.

Échos de vestiaire

Brett Kulak a souvent été confronté à Connor McDavid et a réussi à contrer le joueur étoile.

« Vous devez savoir quand il est sur la patinoire et où il est sur la patinoire. J’essaie de me mettre dans ses patins et d’anticiper ce qu’il peut faire. Il aime chercher les ouvertures pour exposer l’adversaire. Vous devez bien le suivre, car il excelle pour sortir de nulle part et générer des occasions de marquer. »

Brendan Gallagher a souligné que les joueurs n’avaient pas à être découragés quand les décisions des responsables vidéo ne vont pas en leur faveur.

« Depuis le début de la saison, nous avons fait face à tellement d’adversité. C’est difficile de nous ébranler présentement ! Nous avons appris à la dure et nous sommes solides mentalement présentement. »

Samuel Montembeault en était à une 27e sortie cette saison. Il était heureux de se racheter après sa contre-performance de mardi à Winnipeg, mais a souligné qu’il se sent de plus en plus à l’aise devant le filet.

« J’ai travaillé très fort en début de saison pour en arriver là. En jouant beaucoup, le défi est d’être constant chaque soir. Présentement, ça va bien. Plus je joue, plus je gagne en confiance. Les gars jouent aussi bien devant moi, ce qui m’aide dans mon travail. »