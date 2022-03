La NFL suspend ses protocoles de lutte contre la COVID-19

La NFL a suspendu tous ses protocoles de lutte contre la COVID-19 après avoir conclu une entente avec l’Association des joueurs, citant les récentes tendances qui démontrent que la propagation du coronavirus est en baisse.

La ligue a expédié une note à ses 32 équipes jeudi dans laquelle elle a mentionné « des tendances encourageantes concernant la prévalence et la gravité de la COVID-19, l’évolution des directives des CDC [Centres pour le contrôle et la prévention des maladies], les modifications apportées à la législation de l’État américain et les conseils de nos experts respectifs » pour justifier la décision.

Si jamais la NFL doit rétablir ses protocoles contre la COVID-19, alors elle devra le faire en partenariat avec l’Association des joueurs.

Les équipes sont tenues de respecter les directives sanitaires en vigueur dans leur marché et leur État, et peuvent « maintenir des mesures raisonnables afin de protéger la santé de leur personnel et de leurs joueurs », pouvait-on lire dans la note dont une copie a été obtenue par l’Associated Press.