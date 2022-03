Forrest et Westlake, porte-drapeaux canadiens aux Jeux paralympiques

La curleuse en fauteuil roulant Ina Forrest et le hockeyeur Greg Westlake ont été nommés les porte-drapeaux du Canada en vue de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques d’hiver de Pékin vendredi. Une victoire en soi, selon eux.

Après deux ans d’incertitude à cause de la pandémie de COVID-19, et une hausse fulgurante du nombre de cas de contamination ces derniers mois en raison du variant Omicron, les paralympiens semblaient soulagés mercredi. « Nous nous sommes dit : “Wow, nous y sommes parvenus !”, lorsque nous sommes finalement embarqués dans l’avion [en direction de Pékin] », a raconté Forrest. Ç’a été stressant, a ajouté Westlake. Nous pourrions mentir et dire que ce n’était pas le cas, mais l’un des plus gros défis de ces Jeux-ci consistait à s’y rendre. »

C’est la première fois que la fonction de porte-drapeau sera partagée par deux athlètes canadiens aux Jeux paralympiques. Westlake et Forrest sont deux des athlètes canadiens les plus décorés de l’histoire des Jeux paralympiques d’hiver.

Forrest, une athlète âgée de 59 ans originaire de Spallumcheen, en Colombie-Britannique, a décroché l’or aux Jeux paralympiques de Vancouver en 2010 et de Sotchi en 2014, ainsi que le bronze à Pyeongchang en 2018. Elle a aussi obtenu trois titres mondiaux en carrière.

« Je suis très heureuse d’avoir été choisie, a dit Forrest au sujet de sa sélection comme porte-drapeau. C’est un de ces grands moments de fierté d’être Canadienne. En tant qu’athlète canadienne, tu en vis quelques-uns au fil de ta carrière. Ce ne sera donc qu’un de plus à ajouter à la longue liste de moments qui te réjouissent au plus profond de ton cœur. »

Pour sa part, Westlake, qui est âgé de 35 ans, participe à ses cinquièmes Jeux paralympiques. L’athlète d’Oakville, en Ontario, espère que ses coéquipiers et lui pourront retourner sur la première marche du podium, après s’être inclinés en finale devant les États-Unis en 2018.

Westlake a gagné l’or aux Jeux paralympiques de Turin en 2006 et le bronze à Sotchi en 2014.

Les Jeux paralympiques commenceront vendredi, et s’échelonneront jusqu’au 13 mars.

Le fondeur étoile Brian McKeever, détenteur de 17 médailles paralympiques, fut le porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Pyeongchang il y a quatre ans. L’athlète de parajudo Priscilla Gagné fut la porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Tokyo l’été dernier.