Pas de matchs inauguraux le 31 mars

Les matchs inauguraux ne seront pas présentés le 31 mars, a annoncé mardi à 17 h 10 le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred.

Pour la première fois depuis 1995, un conflit de travail cause l’annulation de matchs de la saison régulière.

Les deux premières séries de rencontres passent au couperet ; il y aurait donc au maximum 156 matchs par club, cette année.

Manfred a dit que dans l’immédiat, il n’y a pas de date fixée pour une relance des négociations.

« Mon plus grand espoir est qu’il y ait un accord rapidement, a mentionné Manfred. Je suis vraiment déçu qu’il n’y ait pas eu d’entente. »

Les joueurs demeurent en lockout et ne seront pas payés pour des matchs annulés.

Le lockout en était mardi à son 90e jour.

Tout cela découle de l’échec des pourparlers, dans les heures précédant l’heure limite qu’avaient fixée les dirigeants des grandes ligues.

Après de très longues discussions lundi, la MLB a fait vers 15 h 30 mardi leur offre « la meilleure » et « finale », lors du neuvième jour de suite de négociations.

La MLBPA a dit non.

« La journée n’a pas été particulièrement productive », a résumé Manfred.

Le syndicat des joueurs a dit que ceux-ci vont rester solidaires.

« Rob Manfred et les propriétaires ont annulé le début de la saison, a réagi la MLBPA, par communiqué. Les joueurs et les partisans qui aiment le baseball sont dégoûtés mais par surpris, malheureusement. »

« Dans un contexte de revenus en croissance et de profits records, nous ne voulons rien d’autre qu’une entente équitable. Ce qui a été décrit comme un lockout « par mesure défensive » est en fait le point culminant de décennies où les propriétaires ont voulu briser notre fraternité. De tels efforts vont échouer, comme dans le passé. »

Il s’agit du neuvième conflit de travail dans l’histoire du baseball majeur.

Des matchs de saison régulière ont été perdus en quatre occasions.

Déjà frappé par la pandémie et les questions au sujet du déroulement des matchs, le baseball majeur se voit incapable de diviser les revenus d’une industrie estimée à 10 milliards $.

On va scruter encore plus le travail de Manfred, en poste depuis janvier 2015, et de Tony Clark, le no 1 de la MLBPA depuis le décès de Michael Weiner, en novembre 2013.

Le conflit se dessinait depuis des années, les joueurs mécontents entre autres d’une baisse de 4 % de la masse salariale, de 2015 à la fin de 2021. Plusieurs équipes ont délaissé des vétérans au rendement moyen, mais faisant de gros salaires, au profit de jeunes joueurs coûtant moins cher.

Si plus de 15 jours de la saison sont perdus, des vedettes comme Shohei Ohtani, Pete Alonso, Jake Cronenworth et Jonathan India n’obtiendraient pas l’autonomie avant un an de plus.

Plus tôt mardi, l’Associated Press rapportait ceci au sujet des positions des parties :

Les dirigeants proposent de hausser le seuil de la taxe de luxe de 210 à 220 M $ lors des trois prochaines saisons, à 224 M $ en 2025 et à 230 M $ en 2026.

Les joueurs veulent 238 M $ cette année, 244 M $ en 2023, 250 M $ en 2024, 256 M $ en 2025 et 263 M $ en 2026.

Pour la cagnotte aux joueurs n’étant pas encore admissibles à l’arbitrage, les grandes ligues proposent 30 M $ et les joueurs 85 M $.

Au niveau du salaire minimum, la MLB offre 675 000 $ cette année, les joueurs 725 000 $. Les dirigeants sont disposés à augmenter la somme de 10 000 $ à chaque saison.

Le baseball majeur veut que les cinq premiers choix au repêchage soient déterminés par une loterie.

Il y aurait eu un terrain d’entente pour des séries à 12 clubs, par contre.

La journée de lundi a donné lieu à 13 séances de négociations et 16 heures et demie de discussions.

Les négociateurs des deux parties se sont réunis mardi au Stade Roger Dean, site d’entraînement des Marlins et des Cards.

Le lanceur vedette Max Scherzer des Mets de New York et le releveur autonome Andrew Miller étaient présents pour ces discussions.

Manfred avait affirmé que lundi était le dernier jour possible pour parvenir à une entente qui donnerait le temps nécessaire pour tenir les camps d’entraînement, en vue de commencer la saison comme prévu.

Le syndicat a répliqué qu’il n’était pas nécessairement d’accord avec le délai.

Des joueurs s’entraînent dans des installations non affilées aux ligues majeures en Floride, en Arizona et ailleurs.

Les matchs de la Ligue des pamplemousses et de celle des cactus devaient commencer samedi.

Les 86 premiers matchs de la saison 1973 ont été annulés par une grève des joueurs au sujet de leur fonds de pension ; la saison 1981 a été marquée par une grève de 50 jours au milieu de la campagne portant sur l’autonomie, menant à la perte de 713 matchs.

La grève qui a débuté en août 1994, concernant un plafond salarial, a causé l’annulation de 669 matchs et a retardé de trois semaines le début de la saison 1995 (où on a présenté 144 matchs, plutôt que 162).