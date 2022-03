Novak Djokovic se sépare de son entraîneur

Novak Djokovic et l’entraîneur Marian Vajda ont mis fin à leur entente après 15 ans et 20 titres de tournoi du grand chelem, mardi.

Le communiqué publié sur le site Internet de Djokovic a annoncé que les deux hommes ont « accepté de mettre fin à leur partenariat » après la fin de la saison dernière.

« Marian a été à mes côtés pour les moments les plus importants et les plus mémorables dans ma carrière, peut-on lire dans le communiqué. Ensemble nous avons accompli des choses incroyables et je suis reconnaissant de notre amitié et notre loyauté lors des 15 dernières années. Bien qu’il quitte l’équipe, il fera toujours partie de la famille et je ne peux pas assez le remercier pour tout ce qu’il a fait. »

Lors du règne de Vajda, Djokovic a aussi travaillé avec d’autres entraîneurs à différents moments — incluant Boris Becker, Andre Agassi et Radek Stepanek — ainsi que Goran Ivanisevic, qui est avec l’équipe depuis 2019, qui continuera de travailler avec le Serbe de 34 ans.

Djokovic et Vajda ont pris une pause l’un de l’autre en 2017, mais se sont réunis l’année suivante.

« Lorsque j’ai travaillé avec Novak, j’ai été chanceux de le voir évoluer au joueur qu’il est aujourd’hui. Je vais prendre beaucoup de fierté par rapport à nos réussites et je suis très reconnaissant pour le succès que nous avons connu », a laissé tomber Vajda dans le communiqué.

L’annonce survient le lendemain que Djokovic eut perdu sa place en tête du classement de l’ATP pour la première fois en deux ans. Il a pris le second échelon, derrière Daniil Medvedev. Les 361 semaines au cumul que Djokovic a passé au sommet de l’ATP sont un record, ainsi que le fait d’avoir terminé sept saisons au premier rang.

Ses 20 titres lors de tournoi du grand chelem le placent ex aequo avec Roger Federer en deuxième position à ce chapitre dans l’histoire de l’ATP. Seul Rafael Nadal, qui a remporté son 21e titre lors des Internationaux d’Australie en janvier, en a plus.

Le Serbe n’a participé qu’à un tournoi en 2022 pour l’instant — une défaite survenue en quarts de finale du tournoi de Dubaï, la semaine dernière, contre Jiri Vesely.