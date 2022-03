Le voyage dans l’Ouest sera un défi pour Suzuki

C’est un secret de Polichinelle, le joueur de centre Nick Suzuki ne connaît pas autant de succès sur la route que dans le confort du Centre Bell depuis le début de sa carrière avec le Canadien de Montréal.

Suzuki, qui connaissait une saison misérable comme la plupart de ses coéquipiers du CH avant le congédiement de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme et l’embauche sur une base intérimaire de Martin St-Louis le 10 février, a depuis relancé sa campagne.

Cette renaissance a coïncidé avec la décision de St-Louis de le jumeler au vétéran Josh Anderson et au franc-tireur Cole Caufield. À eux trois, ils totalisent 11 buts et 10 mentions d’assistance en huit matchs. Des statistiques ahurissantes, qui s’expliquent facilement selon l’Ontarien âgé de 22 ans.

« Notre trio est très complet : nous avons du poids, de la vitesse, des habiletés de fabricants de jeux, et mes ailiers sont des tireurs redoutables, donc c’est très amusant de jouer avec eux. Il suffit de se démarquer — je sais qu’Andy (Anderson) sera à l’embouchure du filet, et Cole (Caufield) joue bien dernièrement —, donc j’espère qu’on pourra continuer de jouer ensemble », a-t-il dit en visioconférence après la séance d’entraînement, lundi, à Brossard.

Suzuki croit d’ailleurs que la décision de St-Louis de garder ce trio tel quel malgré les trois défaites consécutives au début de son règne explique en partie ses succès actuels.

« C’est bien plus facile de jouer avec les mêmes gars pendant une certaine période de temps. Ça ne s’est pas produit souvent cette saison, donc le fait de pouvoir s’entraîner régulièrement ensemble, ça nous facilite la tâche pendant les matchs. Nous connaissons du succès, et nous voulons que ça continue », a assuré Suzuki.

Pour sa part, St-Louis estime que la clé pour que ce trio continue de connaître du succès est bien simple.

« C’est leur constance, leur éthique de travail, la communication. Ils doivent se “coacher” entre eux et comprendre quelles sont les forces des deux autres », a expliqué l’ex-joueur étoile du Lightning de Tampa Bay.

Il reste que la confiance du Tricolore sur les patinoires adverses est fragile, et Anderson a suggéré une piste de solution pour la solidifier.

« C’est difficile de jouer devant les partisans de l’équipe adverse. Tu dois connaître un bon début de match pour faire taire la foule — c’est la meilleure sensation au monde quand tu y parviens. Depuis sept ou huit matchs, nous jouons de la bonne façon et je sais que tous les gars dans le vestiaire connaissent leur rôle sur la patinoire. Tout le monde fait sa part ; ce n’est plus l’affaire d’un trio ou deux. Et nos gardiens font un travail extraordinaire, donc je crois qu’il faut continuer sur cette lancée », a expliqué Anderson.

« Chaque soir, nous abordons la rencontre en nous disant que nous pouvons gagner. C’est un état d’esprit, et en sachant que nous avons une chance de l’emporter chaque soir, alors notre travail devient beaucoup plus amusant », a-t-il ajouté.

Et comme St-Louis l’a si bien dit, tout ce qui s’est produit avant son arrivée en poste est de l’histoire ancienne. Un message qui a trouvé écho dans les commentaires de Suzuki.

« La saison n’a pas été de tout repos, mais depuis que “Marty” (St-Louis) est arrivé nous connaissons plus de succès. Nous l’abordons donc (le voyage) comme si c’était une nouvelle saison. Nous présentons une fiche gagnante depuis l’arrivée de “Marty”, et nous voulons que ça se poursuive », a-t-il dit.

Suzuki a cependant reconnu qu’une équipe doit adapter son style de jeu selon qu’elle est à domicile ou à l’étranger, puisque l’équipe locale peut choisir ses confrontations sur la glace en vertu de la priorité du dernier changement.

« Mais j’espère qu’on pourra continuer de produire à notre cadence actuelle », a-t-il mentionné.

Et si ce n’est pas le cas au cours du prochain voyage de quatre matchs du Canadien dans l’Ouest canadien, Suzuki et ses partenaires de jeu pourront toujours compter sur l’appui de St-Louis pour les relancer.

« Sur la route, tu vas souvent jouer contre la meilleure paire de défenseurs, une ligne qui a un “job” à faire ce soir-là. Moi, j’aimais ça les défis de jouer contre les meilleurs joueurs adverses. Il faut prendre cet angle-là, même si c’est plus difficile, et ne pas avoir l’attitude de se dégonfler avant le match. C’est un état d’esprit ; il faut prendre ça comme un défi. Je ne sais pas comment il (Suzuki) joue sur la route, mais si je sens que c’est différent, alors je vais essayer de l’aider. »

Le Bleu-blanc-rouge rendra visite aux Jets à Winnipeg, mardi, avant d’affronter les Flames de Calgary (jeudi), les Oilers d’Edmonton (samedi) et les Canucks de Vancouver (mercredi prochain).