Le défenseur Jeff Petry a retrouvé le sourire

Jeff Petry est probablement le joueur le plus heureux chez le Canadien de Montréal par les temps qui courent. Non seulement le style de jeu du nouvel entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis lui convient, mais en plus il pourrait bientôt retrouver son partenaire à la ligne bleue.

Le défenseur Joel Edmundson, qui jouait avec Petry la saison dernière, pourrait bientôt disputer un premier match cette saison, même s’il n’y a encore rien de définitif à son sujet. L’Américain âgé de 34 ans trépigne d’impatience à l’idée de renouer avec lui.

« Il a vécu quelques retards dans son programme de rééducation, mais on dirait que cette fois-ci il s’approche vraiment de son retour au jeu. Il a été l’un de nos piliers l’an dernier et il le sera de nouveau lorsqu’il sera de retour au jeu. Sa présence physique solidifiera notre défensive », a déclaré Petry en visioconférence après l’entraînement, lundi.

Edmundson, qui n’a pas joué depuis le 7 juillet 2021 en finale de la Coupe Stanley, portait un chandail blanc à l’entraînement au Complexe sportif Bell de Brossard.

Il s’agit d’une progression dans son cas, puisque le vétéran âgé de 28 ans s’était entraîné avec ses coéquipiers vêtus d’un chandail bleu poudre — interdisant les mises en échec — vendredi. Le CH a indiqué qu’Edmundson accompagnera ses coéquipiers dans l’Ouest canadien, mais confirmé qu’il n’affrontera pas les Jets à Winnipeg, mardi soir. Sa présence aura néanmoins un effet bénéfique dans le vestiaire du CH, selon Petry.

« C’est un boute-en-train dans le vestiaire, il allège toujours l’ambiance. Et nous avons développé une belle chimie lui et moi sur la patinoire l’an dernier. Sa présence physique et son jeu en défensive me permettent de préparer la relance, ce que j’apprécie », a expliqué Petry.

Le jeu du no 26 du Tricolore semble avoir repris du poil de la bête depuis un certain temps. Selon le principal intéressé, c’est probablement attribuable à l’arrivée en poste de St-Louis.

« Nous passons moins de temps dans notre territoire, ce qui nous permet d’avoir plus d’énergie pour appuyer l’attaque et contrôler la rondelle. Comme “Marty”(St-Louis) l’a dit, dès que nous prenons le contrôle de la rondelle, nous sommes en attaque. Et dès que nous la perdons en territoire offensif, nous jouons en défensive. Le contrôle du disque est très important dans son concept, et comme je l’ai déjà dit, j’aime bien avoir la rondelle et la faire circuler. Notre façon de jouer présentement me convient mieux, a admis Petry.

« Il a ramené le plaisir de venir à l’aréna, a ajouté Petry au sujet de St-Louis. Nous sommes conscients que nous allons devoir travailler fort sur la patinoire, mais c’est amusant de le faire à sa façon. Nous avons hâte de le rejoindre à l’aréna. C’est rafraîchissant, et ç’a été bénéfique pour l’équipe et moi jusqu’ici. »

De son côté, St-Louis semble enclin à poursuivre son travail avec son vétéran défenseur.

« Ma “job”, c’est de “coacher” les gars qui sont ici. Et quand je suis arrivé, c’était un nouveau départ pour tout le monde. Je suis arrivé ici pas avec l’idée que ce joueur-là était comme ceci, ou celui-là comme ça. Je veux les voir tous les jours, voir leurs forces et leurs faiblesses, a évoqué St-Louis.

« Jeff a joué du très bon hockey jusqu’à date, depuis que je suis ici. C’est un défenseur qui est capable de se défendre, qui amène de l’attaque, qui a un hockey fatiguant en zone défensive. Il y a beaucoup de positif depuis que je suis arrivé ici, et je suis content qu’il se sente bien parce qu’il joue un gros rôle pour notre équipe », a poursuivi le Québécois âgé de 46 ans.

Par ailleurs, l’attaquant Joel Armia, qui portait un chandail bourgogne interdisant les contacts vendredi dernier, a aussi enfilé un chandail régulier. Il pourrait donc bientôt effectuer son retour au jeu lui aussi, après avoir reçu un coup de patin accidentel au visage de l’attaquant Robert Thomas des Blues de St. Louis, le 17 février. On ignore pour l’instant s’il sera de retour à son poste, mardi.

La séance d’entraînement a été brièvement interrompue pour que l’attaquant Cédric Paquette puisse quitter la patinoire après avoir bloqué un tir de Mathieu Perreault avec son patin droit. L’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis a tout de même mentionné que Paquette accompagnera l’équipe lors de son voyage.

D’autre part, les attaquants Christian Dvorak et Jonathan Drouin ont poursuivi leur rééducation en patinant ensemble après la séance d’entraînement de leurs coéquipiers. Ils n’accompagneront donc pas leurs coéquipiers pour le début du voyage.

Après son escale à Winnipeg, où il convoitera une sixième victoire d’affilée, le Bleu-blanc-rouge croisera le fer avec les Flames de Calgary. Ce sera le premier match de l’attaquant Tyler Toffoli contre son ancienne équipe depuis la transaction du 14 février. Toffoli a amassé quatre buts et une mention d’aide en six matchs depuis qu’il s’est joint aux Flames.

Le CH poursuivra son voyage en rendant visite aux Oilers à Edmonton, samedi, avant de le compléter en affrontant les Canucks à Vancouver, mercredi prochain.