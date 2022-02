Le CF Montréal amorce la saison avec un revers de 2-0

Le CF Montréal a mal amorcé la 11e saison de son histoire en MLS en s’inclinant par la marque de 2-0 contre l’Orlando City SC, dimanche après-midi à l’Exploria Stadium.

Alexandre Pato et Benji Michel, dans un intervalle de 10 minutes en deuxième mi-temps, ont marqué les buts de l’Orlando City SC contre le gardien Sebastian Breza.

C’est la première fois depuis 2018 que la formation montréalaise perd son match inaugural en MLS.

Quatre jours après leur solide prestation en Ligue des Champions de la Concacaf, les joueurs du CF Montréal ont connu leurs meilleurs moments de la rencontre pendant le premier quart d’heure de jeu.

Ils ont ensuite donné l’impression de manquer d’énergie lors de ce match joué par une température avoisinant les 30 °C. Par conséquent, ils ont subi un deuxième jeu blanc en trois sorties en 2022, si l’on inclut le revers de 1-0 lors du match aller de la Ligue des Champions sur le terrain du Santos Laguna, le 15 février dernier.

Le CF Montréal disputera son ouverture locale samedi prochain, au Stade olympique, face à l’Union de Philadelphie, dans un duel qui doit commencer à 16 h. Il jouera ce match sans les services de Romell Quioto, qui a reçu un carton rouge à la 66e minute de jeu, dimanche, pour avoir bousculé un rival derrière la ligue de buts.

Un bon départ

Après les 15 premières minutes de jeu, les hommes de Wilfried Nancy avaient contrôlé le ballon pendant plus de 55 % du temps et avaient pu tenter quatre coups de pied de coin contre aucun pour l’Orlando City SC.

Ces occasions profondément en territoire rival n’ont cependant procuré aucune chance de marquer significative.

Puis, graduellement, on a vu les joueurs de l’Orlando s’incruster de plus en plus dans le territoire montréalais et mener quelques actions potentiellement dangereuses, sans toutefois faire changer le score au tableau indicateur avant la fin de la première mi-temps.

Ce changement au tableau est arrivé rapidement en deuxième mi-temps. Ruan a battu de vitesse Kamal Miller sur le flanc droit et a récupéré une passe de Mauricio Pereyra. Ruan a dirigé le ballon vers le devant du filet de Breza, où se trouvait Pato.

Avec Breza étendu au sol, Pato s’est retrouvé seul devant le défenseur Gabriele Corbo qui tentait de défendre le filet, mais a quand même réussi à briser l’égalité, à la 49e minute.

À la 59e minute de jeu, Michel a doublé l’avance des locaux, sur un jeu qui a commencé par une mauvaise passe de Joel Waterman profondément dans sa zone.

Ce deuxième but a fait mal à la formation montréalaise, et l’expulsion de Quioto l’a ensuite privée de son pilier offensif.

La pente devenait difficile à remontrer, même si l’Orlando City SC a également joué les dix dernières minutes à dix joueurs après l’expulsion de Robin Jansson à la suite d’un deuxième carton jaune.