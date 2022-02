L’état de santé de Carey Price progresse

Non, la saison du gardien étoile Carey Price n’est pas terminée. Et sa carrière encore moins. Le Canadien de Montréal a révélé que l’état de santé de Price progresse, et donc qu’un retour au jeu cette saison n’est toujours pas exclu.

« Son entraînement hors glace progresse bien et il va mieux. Il n’est pas encore prêt à retourner sur la patinoire pour la semaine à venir », a écrit l’organisation montréalaise sur son compte Twitter officiel.

Le Tricolore avait indiqué plus tôt cette semaine qu’il offrirait un bilan médical au sujet de Price, entre autres. C’était devenu nécessaire puisque des rumeurs sur son état de santé avaient commencé à circuler, compte tenu qu’il n’avait pas été vu sur la patinoire du Complexe sportif Bell de Brossard depuis un certain temps déjà.

En janvier, alors qu’il rencontrait les médias montréalais pour la première fois en six mois, Price avait réitéré sa volonté d’effectuer un retour au jeu lors de la présente campagne. Il avait cependant ajouté que « les prochaines semaines seront très chargées, et elles détermineront le reste de ma saison ».

En attendant les résultats des examens, le lauréat du trophée Vézina remis au gardien par excellence de la LNH en 2015 avait poursuivi ses entraînements hors glace. Ce qu’il continuera de faire au cours de la prochaine semaine, alors que le CH effectuera un voyage de cinq matchs.

Price, qui est âgé de 34 ans, tente toujours de récupérer d’une blessure à un genou. Il n’a pas disputé une seule rencontre depuis le 7 juillet dernier, en série finale de la Coupe Stanley.

Le joueur d’Anahim Lake, en Colombie-Britannique, a passé l’ensemble de sa carrière de 14 saisons dans la LNH avec le Tricolore. Price présente aussi une fiche de 360-257-79 avec une moyenne de 2,50 et un taux d’efficacité de, 917 en saison dans le circuit Bettman.

Hammond affrontera ses anciens coéquipiers

Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Les blessures à Price, Jake Allen et Michael McNiven ont pavé la voie à la transaction qui a permis au Canadien d’obtenir le gardien Andrew Hammond du Wild du Minnesota, le 12 février.

Le vétéran âgé de 34 ans a très bien fait lors de son premier départ dans la LNH en près de quatre ans, plus tôt cette semaine, lors d’une victoire de 3-2 en tirs de barrage contre les Islanders de New York. Ce qui a mis la table pour son départ, samedi soir, contre son ancienne équipe, les Sénateurs d’Ottawa. « Quand j’ai appris que j’étais échangé [au Canadien], j’ai regardé le calendrier en faisant mes bagages et c’est ce match qui a retenu mon attention. Ce sera spécial pour bien des raisons », a confié le « Hamburglar ».

Quant à savoir s’il était préoccupé par la possibilité que Price et son auxiliaire Jake Allen, qui a recommencé à patiner jeudi, effectuent bientôt leur retour au jeu, Hammond a offert une réponse pragmatique. « Je ne m’en mêle pas. J’ignore où ils en sont dans leur rééducation. Que ça change les choses pour moi ou non, je suis ici aujourd’hui et je dois obtenir le départ [samedi], donc c’est là-dessus que je me concentre. C’est tout ce que je peux contrôler. J’essaie d’être un bon coéquipier, et d’appuyer cette équipe du mieux possible », a conclu Hammond.