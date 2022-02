Le CF Montréal poursuit sa route en Ligue des Champions

Le CF Montréal était confronté à deux scénarios mercredi soir : une courte victoire de 1-0 en temps réglementaire qui aurait requis des tirs de barrage, ou un gain sans équivoque, clair et net. Il a pris les moyens pour réaliser le deuxième scénario.

Opportunistes en attaque, hermétiques en défensive, les joueurs du CF Montréal ont accompli leur mission et poursuivront leur route en Ligue des Champions de la Concacaf à la suite de leur victoire de 3-0 contre le Santos Laguna lors du match retour de leur série huitième de finale, devant 13 343 spectateurs au Stade olympique.

Romell Quioto, Djordje Mihailovic, en première demie, et Ismaël Koné, en deuxième mi-temps, ont réussi les filets du CF Montréal.

Le but de Koné était son premier en carrière dans l’uniforme montréalais, à son tout premier match. Il s’est avéré important car il accentuait la marge de manœuvre de l’équipe.

Ainsi, le CF Montréal a conclu ce duel aller-retour avec un avantage de 3-1 au score cumulatif.

En quarts de finale, à une date encore non déterminée, le CF Montréal affrontera les vainqueurs du duel entre le Cruz Azul, une autre formation du Mexique, et le Forge FC, un club de la Première Ligue canadienne basé à Hamilton.

Ces deux équipes joueront le match retour jeudi soir au Mexique avec le Cruz Azul en avance 1-0.

Presque parfait

La semaine dernière, sur le terrain du Santos Laguna, le CF Montréal avait subi un revers de 1-0 lors d’un duel où il avait été largement dominé et concédé un but vers la toute fin du match.

Toutefois, selon Mihailovic, les joueurs de l’équipe n’avaient nullement la tête entre les jambes lorsqu’ils sont rentrés à Montréal.

« Nous avions abordé ce match avec un peu trop d’anxiété parce que c’était notre premier de l’année », a expliqué Mihailovic.

« Et même si nous avions accordé un but dans les deux dernières minutes, nous avions confiance de pouvoir réussir quelque chose de spécial ici ce soir, ce que nous avons fait. Aujourd’hui, à mon avis, ç’a été un match presque parfait. »

Mercredi soir, la formation montréalaise a imposé sa cadence dès le départ et n’a jamais connu de moments vraiment inquiétants.

Huit jours après avoir bloqué sept ballons, le gardien Sebastian Breza n’a eu qu’à stopper deux tirs pour signer le blanchissage.

« Bien sûr, on a gagné le match 3-0, mais ce que je retiens de ce match-là, c’est que j’ai senti que les joueurs étaient en mission. J’ai senti que les joueurs ne se préoccupaient pas contre qui on allait jouer », a déclaré l’entraîneur-chef Wilfried Nancy, qui hésitait quand même à parler de match parfait.

« Après le match de Santos Laguna là-bas, quand j’ai discuté avec (les joueurs), avec le staff, quand on a fait les meetings, ils m’ont dit, “on va faire quelques ajustements et on va y aller”. Je suis fier de ça parce que les joueurs commencent à s’approprier un peu ce qu’on veut mettre en place », a ajouté Nancy.

En attendant la ronde des quarts de finale, le CF Montréal entamera dimanche après-midi sa 11e saison en MLS en rendant visite au Orlando City SC.

Les tiges à la rescousse

Les joueurs du CF Montréal ont connu un excellent début de rencontre, nettement supérieur à celui du match joué au Mexique la semaine dernière.

Après la première demi-heure de jeu, la formation montréalaise totalisait déjà cinq tirs tentés et quatre corners. En guise de comparaison, elle avait été limitée à sept tirs tentés et un seul corner pour la totalité du premier affrontement.

Pendant cet intervalle, les porte-couleurs montréalais ont obtenu deux tirs cadrés, le même nombre que lors du match aller, mais avec des résultats bien différents.

Quioto a ouvert la marque à la neuvième minute grâce à un tir remarquable, réalisé d’un angle presque impossible.

Après un beau centre de Mathieu Choinière, Quioto a réussi à pousser le ballon hors de portée du gardien Carlos Acevedo, qui était sorti de son filet.

Le Hondurien a réussi à récupérer le ballon juste avant qu’il ne roule au-delà de la ligne de fond et, habilement, il est parvenu à le diriger vers le filet devenu désert. Le tir a touché la tige verticale gauche avant de bifurquer dans le but.

Moins d’un quart d’heure plus tard, à la 22e minute, Quioto s’est fait l’artisan d’un deuxième but dont l’équipe montréalaise avait absolument besoin pour prendre l’avance au score cumulatif.

Posté à l’entrée de la surface de réparation, le dos tourné au filet, Quioto a glissé le ballon à Mihailovic, placé tout juste à sa gauche.

Mihailovic est parvenu à se frayer un chemin entre deux défenseurs et, du pied gauche, a décoché un tir incisif qui a frappé le dessous de la barre transversale avant de finir sa trajectoire derrière le gardien et dans le filet.

À la toute fin de la première mi-temps et tôt en deuxième demie, la formation montréalaise est venue près de tripler son avance.

Frustré à la 53e minute par un bel arrêt d’Acevedo, Koné s’est repris à la 61e minute, grâce à un tir décoché du centre de la surface de réparation, après une belle passe en retrait de la part de Mihailovic.