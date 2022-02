Nick Suzuki brille dans la victoire de 4-0 du Canadien face aux Sabres

Qui arrêtera le Canadien de Montréal ? Nick Suzuki a inscrit deux buts, dont un sur un tir de pénalité, et le Canadien a blanchi les Sabres de Buffalo 4-0, mercredi soir au Centre Bell.

Suzuki a aussi récolté une mention d’aide, tandis que Cole Caufield et Jake Evans ont complété la marque pour le Canadien (12-33-7). La formation montréalaise a du même coup signé une quatrième victoire d’affilée, une première en saison régulière depuis janvier 2019.

Il s’agissait aussi du premier jeu blanc du Canadien depuis celui de 1-0 lors du match no 2 de la série éliminatoire contre les Jets de Winnipeg, le 4 juin dernier.

« Il y a beaucoup de “winners” dans cette équipe-là, des gars qui prennent soin de l’équipe, et tu gagnes beaucoup de matchs avec des gars comme ça. C’est 4-0 et tu bloques des tirs, il reste une minute au match… C’est le “fun” de constater la vitesse avec laquelle la culture (de l’équipe) progresse », a déclaré l’entraîneur-chef par intérim du Canadien Martin St-Louis en visioconférence.

Samuel Montembeault était de retour devant le filet du Tricolore, après avoir signé une victoire de 5-2 contre les Maple Leafs de Toronto lundi soir. Le Québécois âgé de 25 ans a terminé sa soirée de travail avec 32 arrêts, et signé son premier jeu blanc en carrière dans la LNH.

« C’est le “fun” pour Sam. Je trouve qu’il s’améliore de jour en jour, et de match en match. Il était dans sa "game" ce soir ; tout le frappait, et il avalait toutes les rondelles. Ça garde l’équipe très calme, ce qui nous permet de jouer notre “game” devant lui », a expliqué St-Louis.

À l’autre bout de la patinoire, le vétéran âgé de 40 ans Craig Anderson a repoussé 25 tirs devant la cage des Sabres (16-28-8), qui ont encaissé une quatrième défaite de suite.

Le Canadien présente maintenant une fiche de 1-3 contre les Sabres cette saison, après s’être incliné 5-1 le 14 octobre, 4-1 le 26 novembre et 5-3 le 13 février.

Le trio de Caufield, Suzuki et Josh Anderson fait des ravages par les temps qui courent. Et ce fut de nouveau cette unité qui a ouvert la marque pour le Tricolore.

Suzuki a profité de la confusion en défensive du côté des Sabres pour récupérer une rondelle libre dans l’enclave et battre Anderson d’un tir des poignets vif, à 6:52 du premier tiers.

Suzuki a ensuite doublé l’avance des siens sur un tir de pénalité, à 5:57 du deuxième vingt. L’Ontarien âgé de 22 ans a ainsi connu son troisième match de deux buts en carrière, et son premier cette saison.

Caufield, tout feu, tout flamme depuis l’arrivée de St-Louis, a creusé l’écart à 3-0 après seulement 1:18 de jeu au troisième tiers. Il s’agissait de son sixième but à ses sept derniers matchs.

Evans a complété la marque avec 1:33 à jouer.

St-Louis a opté pour la même formation que lors du dernier match, face aux Leafs. Il a cependant perdu les services de ses attaquants Paul Byron et Josh Anderson en cours de route.

Le CH a indiqué après la partie que Byron et Anderson souffrent chacun d’une blessure au haut du corps, et qu’ils sont allés à l’hôpital avant de retourner au Centre Bell. On ignore la nature de leur blessure respective, ainsi que la gravité de celles-ci.

Le Tricolore entreprendra un voyage de cinq parties à l’extérieur à compter de samedi, contre les Sénateurs d’Ottawa.

Échos de vestiaire

Le défenseur Brett Kulak croit que les concepts enseignés par l’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis commencent à être assimilés par ses coéquipiers et lui.

« Oui, nous avons arrêté de réfléchir ; nous ne réfléchissons plus à ce que nous devons faire sur la patinoire. Tous les joueurs expriment leur talent à leur façon, selon les circonstances sur la patinoire. Ça clique, les choses vont bien. Nous jouons avec vitesse, et tous les joueurs ont l’air d’être de meilleurs joueurs en ce moment. Ç’a été un véritable effet boule de neige depuis une dizaine de jours. »

L’attaquant Nick Suzuki a admis qu’il a changé son style de jeu depuis l’arrivée de Martin St-Louis.

« Je joue avec plus de confiance, pas seulement individuellement, mais collectivement sur la patinoire. Les gars sont dans de meilleures dispositions en attaque, et personnellement j’essaie d’exécuter mes jeux du mieux possible. »

Le gardien Samuel Montembeault était très heureux d’avoir signé son premier jeu blanc, à son 50e départ en carrière dans la LNH.

« Je me sens vraiment bien. C’est tellement le “fun” d’obtenir mon premier jeu blanc ici au Centre Bell. Je pense que je vais parler au chronométreur parce que je regardais le tableau en troisième période et je trouvais que le temps descendait pas très vite. Je suis vraiment content ; les gars ont fait un travail extraordinaire et nous sommes sortis avec une belle victoire. »