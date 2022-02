Lewis Hamilton se sent revigoré en vue de la saison de F1

Le pilote britannique Lewis Hamilton se sent revigoré en vue de la nouvelle saison de formule 1, après avoir connu la déception de perdre le titre aux mains de Max Verstappen au dernier tour de la dernière course l’an dernier.

Hamilton, Verstappen et les autres pilotes de F1 ont entrepris les essais hivernaux à Barcelone mercredi. Ils ont ainsi eu une première impression des nouvelles voitures, à la suite de changements majeurs de réglementation destinés à rendre le championnat plus compétitif.

Hamilton (Mercedes) a signé le cinquième temps de la journée. Verstappen (Red Bull) a terminé au neuvième rang.

C’est le Britannique Lando Norris, au volant de sa McLaren, qui a réalisé le meilleur chrono en 1 min 19 s 568/1000e. Une bonne entrée en matière pour le 6e du championnat 2021.

Derrière lui, les Ferrari ont aussi été au rendez-vous, nourrissant les espoirs des tifosi italiens. Le Monégasque Charles Leclerc a signé le 2e temps (1 min 20 s 165/1000e), suivi de son coéquipier l’Espagnol Carlos Sainz Jr.

« Je me sens plus frais et dispos que jamais, a affirmé Hamilton. Bien sûr, il y a tellement de façons différentes de se recentrer, et je dirais que cette [pause] a été l’une des plus salutaires que j’ai jamais connues. »

Il a mentionné avoir refait le plein en passant du temps avec ses proches, dans ce qu’il a qualifié de « la meilleure période passée avec ma famille ».

« Il s’agissait manifestement d’être plus dans l’instant présent, et de créer des souvenirs, a confié Hamilton, 37 ans. Je sais que parfois, dans la vie, nous sommes tellement absorbés par certaines choses comme le travail que nous oublions de le faire. C’était donc de bons moments en famille. »

Je pense que c’est l’une des saisons les plus excitantes et intéressantes que j’ai jamais entreprises

Hamilton, septuple champion du monde, entame sa seizième saison en F1. Il était à un seul tour de briser l’égalité avec Michael Schumacher pour le plus grand nombre de titres lors du Grand Prix d’Abou Dhabi, à la fin de la dernière saison, lorsqu’un accident a entraîné la sortie de la voiture de sécurité et a permis à Verstappen de le dépasser au dernier tour avec des pneus plus frais.

Hamilton ne s’est pas présenté à la conférence de presse obligatoire d’après-course et n’est pas non plus allé au gala de fin de saison. Il n’a fait qu’une seule apparition publique quelques jours après la course, lors de la réception de son titre de chevalier au château de Windsor.

Nouvelle réglementation

De retour dans le paddock de Barcelone, mercredi, Hamilton s’est dit à nouveau pleinement motivé.

« En regardant toutes les différentes voitures dans la voie des stands, je pense que c’est l’une des saisons les plus excitantes et intéressantes que j’ai jamais entreprises, a mentionné Hamilton. Ce sera intéressant de voir où tout le monde en est et où nous en sommes lors de la première course. »

La F1 a procédé à une refonte majeure de sa réglementation pour essayer d’améliorer les courses et de rendre la série plus compétitive, avec de nouvelles exigences en matière d’aérodynamisme et de pneus qui, espérons-le, permettront aux pilotes de rouler plus près les uns des autres et d’effectuer davantage de dépassements.

« J’ai vu la conception de notre voiture au fil des mois, mais maintenant, de voir la voiture de tout le monde, on essaie de voir de près ce qui est différent, a confié Hamilton. Je pense donc que c’est l’année la plus excitante, et encore une fois, on n’a absolument aucune idée où on se situe. »

Il y aura deux autres jours d’essais à Barcelone, jeudi et vendredi. Trois autres séances sont prévues, entre le 10 et le 12 mars, à Bahreïn, avant l’ouverture de la saison, le 20 mars.

Avec l’Agence France-Presse