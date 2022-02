Le Canadien signe une victoire sans appel de 5-2

Josh Anderson et Cole Caufield ont amassé trois points chacun dans une victoire sans appel de 5-2 du Canadien de Montréal contre les Maple Leafs de Toronto, lundi soir.

Anderson, deux fois, Caufield, Mike Hoffman et Rem Pitlick ont noirci la feuille de pointage pour le Canadien (11-33-7), qui a du même coup signé une troisième victoire d’affilée.

Nick Suzuki a aussi amassé une mention d’aide, ce qui lui a permis de devenir le premier joueur du Tricolore à atteindre le plateau des 30 points cette saison.

Ilya Mikheyev et Pierre Engvall ont marqué pour les Maple Leafs (32-14-3), qui ont encaissé quatre revers à leurs six derniers matchs.

Puisqu’il s’agissait d’un deuxième match en autant de soirs pour le Canadien, l’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis a envoyé le gardien Samuel Montembeault dans la mêlée. Le Québécois a été brillant avec 35 arrêts, en route vers une deuxième victoire de suite.

Son vis-à-vis, Petr Mrazek, a paru « rouillé » par moments — il participait seulement à son 10e match cette saison —, et il a conclu la rencontre en ayant repoussé 20 tirs devant le filet des Leafs.

Le Canadien accueillera maintenant les Sabres de Buffalo au Centre Bell, mercredi soir. Jeff Skinner avait inscrit quatre buts lors du dernier match entre les deux équipes, qui s’était soldé 5-3 en faveur des Sabres le 13 février.

Le retour des partisans dans les gradins du Centre Bell a semblé galvaniser le Canadien tôt dans le match.

Après l’échappée ratée de Pitlick dès les premiers instants de la rencontre, Anderson a ouvert la marque avec moins de trois minutes d’écoulées en première période. Jeff Petry et Caufield ont été ses complices.

Caufield et Anderson sont revenus à la charge avec 50 secondes à faire à l’engagement, et cette fois-ci c’est le no 22 du Tricolore qui a trouvé le fond du filet de Mrazek. C’était soudainement 2-0 en faveur du Canadien, après 20 minutes de jeu.

Le rouleau compresseur montréalais — oui, oui ! — a poursuivi son bon travail au retour de l’entracte en ajoutant trois autres buts au tableau.

Mrazek a d’abord mal paru sur un tir des poignets d’un angle restreint de Hoffman, après seulement 38 secondes de jeu au deuxième vingt.

Le gardien des Leafs croyait bien avoir stoppé l’hémorragie en volant un but certain à Anderson à mi-chemin de la période, mais l’attaquant du Canadien s’est repris de belle façon. Anderson a enfilé le quatrième filet du CH sur une belle passe de Caufield, avec 4:02 à écouler à la période.

Pitlick en a rajouté avant la fin du deuxième tiers, pour porter la marque à 5-0.

Mikheyev et Engvall ont riposté au dernier tiers, mais les Leafs ont manqué de temps pour compléter la remontée. St-Louis a du même coup renoué avec le seuil de la respectabilité depuis son arrivée en poste, en vertu de sa fiche de 3-3.

St-Louis avait conservé le même alignement que lors du dernier match, dimanche, contre les Islanders de New York. Seul le gardien Andrew Hammond a cédé sa place à Montembeault contre les Maple Leafs, qui avaient disposé du Bleu-blanc-rouge 2-1 en lever de rideau de la saison régulière, le 13 octobre.